Su Ginger Generation ve l’avevamo raccontato qui. Fedez ha pubblicato oggi, 11 giugno, il suo nuovo singolo Bimbi X Strada.

La canzone, come avranno intuito tutti i figli degli anni ’90, contiene un campionamento davvero molto speciale.

Bimbi per strada vede il flow di Fedez muoversi sulla musica di “Children” di Robert Miles, vero e proprio brano icona degli anni ’90 che ha segnato un’intera generazione.

La traccia segue la pubblicazione di “Problemi con tutti (Giuda)”, il cui video su Youtube è stato realizzato da Marc Tudisco, giovanissimo art director tedesco specializzato nel 3D design che ha collaborato alle campagne globali di brand quali Adidas, Nike e Google e con top international artist, a conferma della visione innovativa, avanguardistica e non convenzionale che ha sempre caratterizzato il percorso musicale di Fedez, fin dagli esordi.

Qui sotto trovate audio e testo di Bimbi per strada di Fedez!





Testo

3 mesi steso in sala

con la testa per aria

quanto è bella l’Italia

ma che ne sa la Germania

la tolleranza ruffiana

l’umanità disumana

aspetto l’alba per strada

emicrania zanzara

L’auto pazza fa “ni no ni no”

cerco un socio per nascondino

prendo mezzo sonnifero

e mi manca l’ossigeno

neanche in sogno mi libero

maledetto Lucifero

staccati dal mio biberon

No x 5

questa notte ci cambia

no X 5

ho le chiava dell’alba

non è perfetta ma ci porta a casa

parquet di carta, bimbi per strada

no X5

se chiudi bene gli occhi non ci prenderanno

baciamoci e facciamo l’errore dell’anno

non c’è Nirvana

i grandi a casa

bimbi per strada X2

giro intorno con lo sguardo

sono in fase che non parlo

volevo starmene al maresciallo

ma è arrivato il maresciallo

polvere dentro al salvadanaio

questi bambini che cosa han visto

è la t di tabaccaio

o la t di crocifisso

è una rosa come orecchino

perdo i sogni dentro a sto vino

ti innamori non sono il tipo

quanto cose si dicono

e mi rendo ridicolo

sei più bella di Mykonos

prendi il mare allo svincolo

No x5

questa notte ci cambia

no no no no no

ho le chiava dell’alba

non è perfetta ma ci porta a casa

parquet di carta, bimbi per strada

no x5

se chiudi bene gli occhi non ci prenderanno

baciamoci e facciamo l’errore dell’anno

non c’è Nirvana

i grandi a casa

bimbi per strada X 4

No no no no no

questa notte ci cambia

no no no no no

ho le chiava dell’alba

non è perfetta ma ci porta a casa

parquet di carta, bimbi per strada

no no no no no

se chiudi bene gli occhi non ci prenderanno

baciamoci e facciamo l’errore dell’anno

non c’è Nirvana

i grandi a casa

bimbi per strada