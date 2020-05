Non c’è che dire: questo difficile periodo è stato per Fedez davvero un’importantissima fonte di ispirazione! Esce oggi, “quasi” a sorpresa il nuovo singolo del rappper lombardo intitolato Problemi con tutti (Giuda).

La canzone è stata annunciata sui social da Fedez pochissime ore fa. Nel pomeriggio del 14 maggio, infatti, Fedez ha condiviso un pezzettino della canzone.

Non ci è dato sapere, almeno per il momento, cosa ne sarà di questo pezzo. Appena un anno e mezzo fa, infatti, Fedez ha reso disponibile il disco Paranoia Airlines. Che Fedez sia di fatto già al lavoro su un nuovo progetto discografico?

Nell’attesa di scoprirlo ascoltiamoci questa Problemi con tutti (Giuda)!

Testo Problemi con tutti (Giuda) Fedez

Ad affittare il mio castello non diventi re

ma per carité, faccio piovere sul tuo vino demodé

non mi fotti neanche in casa tu rinasca me

sei Medioevo non rinasci me

mania tatuato in policromia

ho le vele quindi volo come Scampia

troppo zucchero sotto la moa mia lingua

Vai via vai via vai via maresciallo suvvia

quella roba non mia per me…