Fedez – Vecchio: audio e testo della canzone

Fedez ha pubblicato Vecchio, uno dei brani contenuti nel suo nuovo disco, Disumano, rilasciato oggi, venerdì 26 ottobre.

A distanza di due anni da “Paranoia Airlines”, Fedez torna con un nuovo album composto da 20 tracce.

In Disumano è ricco di collaborazioni con alcuni degli artisti più apprezzati della scena musicale attuale, come Tedua, Dargen D’Amico, Achille Lauro, Orietta Berti, Cara, Tananai, Crookers, Myss Keta, Speranza e Francesca Michielin. La produzione musicale del disco è stata per la maggior parte curata da d.whale, con cui Fedez ha già collaborato in passato, alternandosi in alcune tracce a DADE, Dargen D’Amico, Michelangelo, Nic Sarno, Ted Fresco e Crookers.

Audio Vecchio di Fedez

Testo Vecchio di Fedez

Salto come Fiona May

Anche senza la pastiglia

Dai non la passare a lei

Che conosco la famiglia

Sista non importa quello che dicono

Fluido fra non importa l’articolo

Fai le storiies imiti i Migos

Poco dopo ti allaccia la digos

Sbaglio sbaglio sto ancora imparando

e sto svappando al sapore di mango

1 Maggio sono andato sul palco

il mio avvocato è Cristiano Ronaldo

8 di mattina arriva la municipal

Qualche goccia che si stacca da una nuvola

Non sono ancora così vecchio

Ho visto i rave ho visto i black block

Io vado al mare, prendere o lasciare

Stanno passando il nostro pezzo

Non sono ancora vecchio

Ho perso gli amici miei

Perché lei voleva un figlio

Sto ancora pensando a lei

Ma vedrai che mi ripiglio

Mi dice tutto a posto invece sanguina

Che squallido invece mi sta ricattando

Non sono ancora così vecchio

Ho visto i rave ho visto i black block

Stanno passando il nostro pezzo

Non sono ancora così vecchio

Salto come fiona may

Anche senza la pastiglia

Dai non la passare a lеi

Che conosco la famiglia