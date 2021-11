Fedez – Sapore ft. Tedua: audio e testo della canzone

Fedez ha pubblicato Sapore ft. Tedua, uno dei brani contenuti nel suo nuovo disco, Disumano, rilasciato oggi, venerdì 26 ottobre. A distanza di due anni da “Paranoia Airlines”, Fedez torna con un nuovo album composto da 20 tracce.

In Disumano è ricco di collaborazioni con alcuni degli artisti più apprezzati della scena musicale attuale, come Tedua, Dargen D’Amico, Achille Lauro, Orietta Berti, Cara, Tananai, Crookers, Myss Keta, Speranza e Francesca Michielin. La produzione musicale del disco è stata per la maggior parte curata da d.whale, con cui Fedez ha già collaborato in passato, alternandosi in alcune tracce a DADE, Dargen D’Amico, Michelangelo, Nic Sarno, Ted Fresco e Crookers.

Testo Sapore di Fedez

Tu lo sa sai La gelosia come ci fotte

E dove vai? Come ti bruci questa notte?

Io non ho più l’età per restare fuori da un locale

Sai che non amo mai e se amo è un odio materiale

Dove vai? (Dove vai?) La gelosia come mi fotte

Ah, Milano che brutto cielo

Che fai, respiri davvero?

Dio lo sai che non ci credo

E poi ci siamo lasciati, fottuti e rivisti

E poi ci siamo baciati nei posti più tristi

Ho ancora addosso il tuo sapore

Mi lasci sempre un buon sapore

Mi lasci sempre un buon

Mi lasci sempre un buon

Tu sei la sorgente, il mio sogno ricorrente

vedi oltre l’orizzonte della mente

nei paesaggi tropicali

tra le dune e i deserti

nei tuoi immensi rompicapi

Ti lancerai, come in cielo un deltaplano

Mi lascerai. dentro al becca di un pellicano

Nelle pupille papille gustative

tu sei come un fiore, tu sei la mia fine

quando mangio bevo sento solo il tuo sapore, sai

e non si leva col sapone, mai

Fa scintille ciò che voglio dire

ma sono parole, ma sono precise

lasciami addosso il sapore come le commesse

del reparto profumi della Rinascente

[Pre-Ritornello: Fedez]

A Milano che brutto cielo

Che fai, respiri davvero?

Dio lo sa che non ci credo

E poi ci siamo lasciati, fottuti e rivisti

E poi ci siamo baciati nei posti più tristi

Io ho ancora addosso il tuo sapore

Mi lasci sempre un buon sapore