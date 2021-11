Fedez – La cassa spinge: audio e testo della canzone

Fedez ha pubblicato La cassa spinge, uno dei brani contenuti nel suo nuovo disco, Disumano, rilasciato oggi, venerdì 26 ottobre. Il brano è un featuring con Crookers, Miss Keta e Dargen D’Amico.

A distanza di due anni da “Paranoia Airlines”, Fedez torna con un nuovo album composto da 20 tracce.

In Disumano è ricco di collaborazioni con alcuni degli artisti più apprezzati della scena musicale attuale, come Tedua, Dargen D’Amico, Achille Lauro, Orietta Berti, Cara, Tananai, Crookers, Myss Keta, Speranza e Francesca Michielin. La produzione musicale del disco è stata per la maggior parte curata da d.whale, con cui Fedez ha già collaborato in passato, alternandosi in alcune tracce a DADE, Dargen D’Amico, Michelangelo, Nic Sarno, Ted Fresco e Crookers.

Audio La cassa spinge di Fedez

Testo La cassa spinge di Fedez

[Intro: M¥SS KETA]

La cassa spinge come come spinge tuo marito (x3)

La cassa spinge-pinge-pinge-pinge-pinge

[Strofa 1: Fedez]

Sono veramente euforico

Non mi ha ancora querelato il Codacons

Oggi voglio proprio farmi male

Si dice il peccato ma non il cardinale

C’è una festa in Santa Sede

Ci si siede, ci si fa le se–

In Vaticano non c’è la banca del seme

Perché da quella parti hanno troppa, sete

[Strofa 2: M¥SS KETA]

Meglio una cagna viva, che una gatta morta

Prendi il tuo cucchiaio e assaggia questa torta

Ho il grilletto caldo, chiamami [Miss Quita?]

Perche quello quando vengo io, fine partita

[Ritornello: M¥SS KETA]

La cassa spinge come come spinge tuo marito (x2)

(Oh finalmente M¥SS, una che interpreta il mio pensiero, so che a qualcuno può sembrare strano ma il marito, il marito, specie del centro Italia è irresistibile)

La cassa spinge come come spinge tuo marito

La cassa spinge-pinge-pinge-pinge-pinge

[Strofa 3: Dargen D’Amico]

I veri maschi che vengon da Norcia

Con la barba, con la pappagorgia

Scandalosi come Papa Borgia

Calcio a sette che diventa un’orgia

Avrò scritto diecimila rime

Neanche una però che si abbina

Alla crema, che ci crea

Scostumati dentro la piscina

[Strofa 4: Fedez]

La cassa spinge e io sono suo marito

Le lecco il dito e dice: “Questo è il pezzo mio preferito”

Abbiamo alzato troppo i calici

Il giorno dopo ci fanno le analisi

Tranquilli mio marito è anziano ed è più pulito di Damiano dei Maneskin

[Ritornello: M¥SS KETA]

La cassa spinge come come spinge tuo marito (x3)

La cassa spinge-pinge-pinge-pinge-pinge

[Strofa 5: M¥SS KETA]

Hey M¥SS, dove sei?

Bitch, con il mio uomo preferito, tuo marito, sis

Spinge il basso come un pazzo, ti mandiamo un kiss

Ti aspettiamo sotto cassa se vuoi fare un tris

[Strofa 6: Dargen D’Amico]

Hey sis, beviamoci [?]

Con i piedi, con le mani

Yeah, tutti bagnati

Safety car, qui si rischia l’acquaplanning

? rica

Mi ci, mi ci ficco (Yeah!)

Se lo spicchio sa di amarognolo come il radicchio