Fedez – Le madri degli altri: audio e testo della canzone

Fedez ha pubblicato Le madri degli altri, uno dei brani contenuti nel suo nuovo disco, Disumano, rilasciato oggi, venerdì 26 ottobre. A distanza di due anni da “Paranoia Airlines”, Fedez torna con un nuovo album composto da 20 tracce.

In Disumano è ricco di collaborazioni con alcuni degli artisti più apprezzati della scena musicale attuale, come Tedua, Dargen D’Amico, Achille Lauro, Orietta Berti, Cara, Tananai, Crookers, Myss Keta, Speranza e Francesca Michielin. La produzione musicale del disco è stata per la maggior parte curata da d.whale, con cui Fedez ha già collaborato in passato, alternandosi in alcune tracce a DADE, Dargen D’Amico, Michelangelo, Nic Sarno, Ted Fresco e Crookers.

Audio Le madri degli altri di Fedez

Testo Le madri degli altri di Fedez

[Strofa 1: Fedez]

Hola, ti racconto una storia

C’era una volta una signora

Che risparmiava sulla spesa

Ora mia madre lavora

Finché ‘sta musica funziona

Finché un amico non mi froda

Non voglio più sentirla certa roba

[Pre-Ritornello: Fedez]

No, dai, [?]

Poteva pure andarmi peggio

Una sveltina dentro al cesso

Invece guarda quanti baci

Come quando si salutano gli angeli

Come la curva del Napoli

Come le madri degli altri

Come le madri degli altri, eh

[Ritornello: Tananai]

Tu dimmi dove se è stasera

Che mi faccio mezzo mondo

Per rivederti

Tu non preoccuparti

Che se esageriamo ci portano gli altri

[Strofa 2: Tananai]

Eh, prova a avvicinarsi, manco lei si fida

California a fuoco, mamma che l’aiuta

pensa che devo fare la fila

ma io penso alla sua amica

Poteva pure andarmi peggio

Una sveltina dentro al cesso

Invece guarda quanti baci

Come quando si salutano gli angeli

Come la curva del Napoli

Come le madri degli altri

Come le madri degli altri, eh