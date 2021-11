Fedez – Vittoria: audio e testo della canzone

Fedez ha pubblicato Vittoria, uno dei brani contenuti nel suo nuovo disco, Disumano, rilasciato oggi, venerdì 26 ottobre. Questa canzone è dedicata a sua figlia Vittoria Lucia Ferragni. A distanza di due anni da “Paranoia Airlines”, Fedez torna con un nuovo album composto da 20 tracce.

In Disumano è ricco di collaborazioni con alcuni degli artisti più apprezzati della scena musicale attuale, come Tedua, Dargen D’Amico, Achille Lauro, Orietta Berti, Cara, Tananai, Crookers, Myss Keta, Speranza e Francesca Michielin. La produzione musicale del disco è stata per la maggior parte curata da d.whale, con cui Fedez ha già collaborato in passato, alternandosi in alcune tracce a DADE, Dargen D’Amico, Michelangelo, Nic Sarno, Ted Fresco e Crookers.

Testo Vittoria di Fedez

Che fine si fa per amore?

Cosa non farai per amore?

Se vuoi te ne racconto di storie

servirebbe un’altra vita invece ho solo poche ore

e poi vorrei sentirti grande in un ostello di Berlino

vuoi già sentirti grande e lui ti aspetta in motorino

prima ci ho parlato e ti dirò è anche carino

si ma tu in quel vestitino, va che piove e fa freschino

me la ricordo quella sera con tua madre era bellissimo

e facevan i cocktail da Dio

erano anni che non stavo così bene

e sei arrivata tu

Quando me ne vado via da te

è come se non me ne fossi andato mai via andato via da te

che non sembra vero

poi ci nascondiamo in una stanza con il cielo

fatto del colore dei tuoi occhi che non merito

Quando me ne vado via da te

hai vinto 10 a zero

Ti guardo ancora mentre dormi

e ancora oggi fino al giorno che mi odi

che ti scocci

e i ragazzi sono stronzi

quando torni

che ti porto un po’ di estate con le rondini

me la ricordo quella sera con tua madre era bellissimo

e davvero ballava da Dio

con vestito che le stava così bene

e sei arrivata tu

Quando me ne vado via da te

è come se non me ne fossi andato mai via andato via da te

che non sembra vero

poi ci nascondiamo in una stanza con il cielo

fatto del colore dei tuoi occhi che non merito

Quando me ne vado via da te

hai vinto 10 a zero

Dormiamo sempre in un angolo del letto

eppure c’è ancora c’è ancora tempo e spazio

almeno un’altra vita

Via da te (x4)

che non sembra vero

poi ci nascondiamo in una stanza con il cielo

fatto del colore dei tuoi occhi che non merito

Quando me ne vado via da te

hai vinto 10 a zero (x2)