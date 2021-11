Fedez – Morire Morire: Video ufficiale e testo della canzone

Morire Morire è il nuovo singolo estratto da Disumano di Fedez. Ieri, 1 Novembre, il rapper ha annunciato l’arrivo a fine mese del suo ultimo progetto discografico e subito a mezzanotte ci ha dato il primo assaggio con un singolo ed un video ufficiale.

L’album contiene 20 canzoni, alcune delle quali già edite e che hanno portato Fedez in cima alle classifiche nell’ultimo anno e mezzo, come Bella Storia, Mille, Chiamami per Nome, Meglio del cinema, solo citarne alcune. In Disumano troveremo anche un brano che molto probabilmente sarà dedicato alla nuova entrata di casa Ferragnez, ovvero Vittoria, e alcuni brani che potrebbero parlare delle sue infinite querele, come Un giorno in pretura.

Guarda il video ufficiale della canzone di Fedez:

Ecco il testo di Morire Morire di Fedez:

[Strofa 1]

Esci, mi hai detto: “Esci”

Come se non li sapessi i miei difetti

Cresci, mi hai detto: “Cresci”

Tacco alto e piedi freddi, mi calpesti

Non vedi l’ora che io vada in tour

Così per un mese mi levo dal cazzo

Ma poi mi richiami e ne vuoi di più

Come gli immobili del Vaticano

E i miei piccoli errori di gioventù

Se c’è l’amore, li paghi di più

Scusa, ogni tanto mi torna su

Anche se ho smesso con tutto già da qualche anno

[Pre-Ritornello]

Poi ti ho cercata tutti i sabati

Come un figlio di puttana cerca un alibi

[Ritornello]

Morire, morire, morire, morire

Morire, morire, morire, morire

Morire, morire per te

Morire, morire, morire

Ogni cazzo di volta, morire per te

Come se stanotte fosse l’ultima

Morire, morire, morire

Per quello che conta, per le proprie idee

Morire, morire, morire

Ogni cazzo di volta, morire per te

E poi svegliarmi a pezzi come gli hooligan

[Strofa 2]

Medicinali, compressi

‘Sti ragazzini quando gli va bene sono depressi

Del resto non hanno mai avuto le notti ai concerti

E lo sai che un pochino mi manca scoparti nei cessi

Mi ricordo la notte che hai detto: “Dolcetto o scherzetto?”

E io che pensavo soltanto a riempirti come un palazzetto, va bene lo ammetto

Sei più di un giochetto, sei cento per cento

Dio solo sa quante volte ho sognato di venirti dentro, cuore maledetto

[Pre-Ritornello]

Poi ti ho cercata tutti i sabati

Come un figlio di puttana cerca un alibi

[Ritornello]

Morire, morire, morire, morire

Morire, morire, morire, morire

Morire, morire per te

Morire, morire, morire

Ogni cazzo di volta, morire per te

Come se stanotte fosse l’ultima

Morire, morire, morire

Per quello che conta, per le proprie idee

Morire, morire, morire

Ogni cazzo di volta, morire per te

E poi svegliarmi a pezzi come gli hooligan

[Outro]

(Esci, mi hai detto: “Esci”)

(Come se non li sapessi, mi hai detto: “Esci”)

Come se stanotte fosse l’ultima

E poi svegliarmi a pezzi come gli hooligan

Come se stanotte fosse l’ultima