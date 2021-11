Fedez – Fede e Speranza: audio e testo della canzone

Fedez ha pubblicato Fede e Speranza, uno dei brani contenuti nel suo nuovo disco, Disumano, rilasciato oggi, venerdì 26 ottobre. A distanza di due anni da “Paranoia Airlines”, Fedez torna con un nuovo album composto da 20 tracce.

In Disumano è ricco di collaborazioni con alcuni degli artisti più apprezzati della scena musicale attuale, come Tedua, Dargen D’Amico, Achille Lauro, Orietta Berti, Cara, Tananai, Crookers, Myss Keta, Speranza e Francesca Michielin. La produzione musicale del disco è stata per la maggior parte curata da d.whale, con cui Fedez ha già collaborato in passato, alternandosi in alcune tracce a DADE, Dargen D’Amico, Michelangelo, Nic Sarno, Ted Fresco e Crookers.

Audio Fede e Speranza di Fedez

Testo Fede e Speranza di Fedez

[Strofa 1: Fedez]

Io sono antipatico, io non sciabolo, Io scatto dal tavolo

Come un serramanico, come un maniglione antipanico

Perchè se non gridi, non chiedi

Se non lotti per quello a cui tieni, non l’ottieni

Non si lasciano impronte indelebili, camminando in punta di piedi

Ho avuto una storia seria con zero dinero, con la miseria

Ma non una storia da una botta e via, non una roba di una sola sera

Occhi lucidi sotto la visiera, pensavo di essere nella bufera

Poi ho capito facendo sta musica di essere nato vento e non bandiera

[Pre-Ritornello: Fedez]

Tanti soldi, pochi sogni, un grande classico

Per questo i ragazzi di zona subiscono il fascino delle mazzette di soldi veloci legati all’elastico

Per questo è fallito il sistema scolastico, perchè è giurassico

E crede che il pericolo e il nemico sia il diavolo non le crisi di panico

[Ritornello: Fedez e Speranza]

Fede e Speranza ne abbiamo

Ti auguro sogni di platino

Ti auguro sogni di platino (Fede e Speranza ne abbiamo)

Colpi di stato d’animo, mi basta un attimo, mi basta un attimo

Ti auguro sogni di platino

Ti auguro sogni di platino (Fede e Speranza ne abbiamo)

Colpi di stato d’animo, mi basta un attimo, mi basta un attimo

Usciti male dal professionale

Coi traffici illeciti, pagano i debiti

Non mollano mai, figli di operai

Senza destino, in tre in motorino

Cani ignoranti, sotto calmanti

[Strofa 2: Speranza]

Sono in taxi, arrivo tra un paio d’euro

Siamo bravi ragazzi, diamanti grezzi, facciamo rodeo

Con le mogli dei vigili, sui motorini in città

Non metterti contro di me o perdi credibilità

Beviamo come vichinghi, l’amore in alberghi squallidi

Perdo le chiavi di casa, perdo ricordi in full HD

La mia penna è sospesa, il silenzio è d’oro mio hermano

La libertà mi vuole fare schiavo

Accoppiata Fede e Speranza ne abbiamo

[Ritornello: Fedez e Speranza]

Fede e Speranza ne abbiamo

Ti auguro sogni di platino

Ti auguro sogni di platino (Fede e Speranza ne abbiamo)

Colpi di stato d’animo, mi basta un attimo, mi basta un attimo

Ti auguro sogni di platino

Ti auguro sogni di platino (Fede e Speranza ne abbiamo)

Colpi di stato d’animo, mi basta un attimo, mi basta un attimo

Usciti male dal professionale

Coi traffici illeciti, pagano i debiti

Non mollano mai, figli di operai

Senza destino, in tre in motorino

Cani ignoranti, sotto calmanti