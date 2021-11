Fedez – Stupido Stupido: audio e testo della canzone

Fedez ha pubblicato Stupido Stupido, uno dei brani contenuti nel suo nuovo disco, Disumano, rilasciato oggi, venerdì 26 ottobre. A distanza di due anni da “Paranoia Airlines”, Fedez torna con un nuovo album composto da 20 tracce.

In Disumano è ricco di collaborazioni con alcuni degli artisti più apprezzati della scena musicale attuale, come Tedua, Dargen D’Amico, Achille Lauro, Orietta Berti, Cara, Tananai, Crookers, Myss Keta, Speranza e Francesca Michielin. La produzione musicale del disco è stata per la maggior parte curata da d.whale, con cui Fedez ha già collaborato in passato, alternandosi in alcune tracce a DADE, Dargen D’Amico, Michelangelo, Nic Sarno, Ted Fresco e Crookers.

Audio Stupido Stupido di Fedez:

Testo della canzone

Vieni qui, ho i minuti contati e colleziono peccati

Non è un paese per santi o per stare distanti

Chi hai davvero davanti? Spacciatori o cantanti?

Idoli popolari ai domiciliari

Scrivimi dall’undicesimo piano

Sparami qui, qui, qui, tanto ti stavo aspettando

Però prima di morire lasciami due tiri

E portami a casa di amici

Non si dovrebbe, la droga nelle felpe

Però nemmeno sberle ad uno che è già in manette, no

Non si dovrebbe lasciarlo in un call center

In debito per sempre

Non vedi che è solo un ventenne?

E io sono solo uno stupido stupido

Comunque ci vada paura di nada

Facciamo la gara a chi è stupido, stupido

Non fare la brava, non portarmi a casa

Vieni qui, mettiti nei miei sbagli

Scaldami con gli schiaffi

Non è un paese per santi, per pazzi, per Craxi

Io vengo da dove finisce male

dove partono in quattro per litigare

parlo solo di macchine con mio padre

venti dall’Africa in tangenziale

soffiano contro le case dell’Aler

qui dove crescono i kamikaze

dove finisce tutto a minacce

Non si dovrebbe, sposarsi con il jet leg

Però nemmeno prendere le bibbie come vere, no

Non si dovrebbe murarlo in un call center

schiacciarlo col defender

Non vedi che è solo un ventenne?

E io sono solo uno stupido stupido

Comunque ci vada paura di nada

Facciamo la gara a chi è stupido, stupido

Non fare la brava, non portarmi a casa

e non fare l’offesa, che la vita è una scema

nonostante la droga non ci siam traditi

nemmeno quella sera

non lo sapremo mai tipo l’ultima cena

veramente chi c’era

siam davvero convinti che fossero amici

come ai tempi di J-Ax

E io sono solo uno stupido stupido

Comunque ci vada paura di nada

Facciamo la gara a chi è stupido, stupido

Non fare la brava, non portarmi a casa