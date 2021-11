Fedez – Un giorno in pretura: audio e testo della canzone

Fedez ha pubblicato Un giorno in pretura, uno dei brani contenuti nel suo nuovo disco, Disumano, rilasciato oggi, venerdì 26 ottobre. A distanza di due anni da “Paranoia Airlines”, Fedez torna con un nuovo album composto da 20 tracce.

In Disumano è ricco di collaborazioni con alcuni degli artisti più apprezzati della scena musicale attuale, come Tedua, Dargen D’Amico, Achille Lauro, Orietta Berti, Cara, Tananai, Crookers, Myss Keta, Speranza e Francesca Michielin. La produzione musicale del disco è stata per la maggior parte curata da d.whale, con cui Fedez ha già collaborato in passato, alternandosi in alcune tracce a DADE, Dargen D’Amico, Michelangelo, Nic Sarno, Ted Fresco e Crookers.

Audio Un giorno in pretura di Fedez

Testo Un giorno in pretura di Fedez

[Intro: Giuseppe Cruciani]

Tutti i personaggi e gli eventi di questa canzone sono del tutto immaginari

La seguente canzone contiene un linguaggio scurrile

E per il suo contenuto non dovrebbe essere ascoltata da nessuno

This was the first reaction: shock

Eh, io sono umano

Di-sumano

Senta, eh, io sono umano

Shock, shock because

[Strofa]

Io e mia mia moglie siam tutti esauriti, tutti i desideri esauditi

Come Renzi quando si è preso ottantamila petroldollari sauditi (Ahi!)

80k che se togli il volo privato, i salatini e le spеse

(Ma non è vero che pеr fare i soldi dovevo sapere l’inglese)

Anche se Renzi non lo vuole ammettere

I sauditi non amano mettere, ai giornalisti il bavaglio

Li mettono direttamente nel bagaglio a mano

Invece io se domani faccio un ADV per il Kinder Pinguì

Rompono il cazzo a me e il mio condominio, mia nonna, i miei cani e i miei zii (Kinder Pinguì cazzo)

Un ex-premier che fa complimenti sotto dettatura

Ho una cazzo di dittatura

Che cattura e taglia la testa ai gay perché contro natura (Rinascimento)

D’altra parte sappiamo che i capi di stato sono un poco ingenui

Di fatti non hanno dubbi sulle cause ufficiali di morte di Giulio Regeni

Noi italiani possiamo contare sui nostri fratelli

Siamo tra i dieci paesi più belli

E nel dubbio chiamiamo a cantare Bocelli

Bocelli è come portare lo spumante se ti invitano a cena (Buonasera, buonasera)

L’unica differenza tra lo spumante ed Andrea

E’ che Andrea, va ad un’assemblea, che è una messa in scena

Dove si grida: “Bill Gates è un’aliena, che ci spara il 5G in vena”

Come Amazon, Amazon

Amazon

Quanto m’hanno rotto il c-Amazon

Voi lo arricchite sto Amazon

Io mi faccio arricchire da Amazon

La Meloni che grida: «Allo scandalo, boicottate la mafia di Amazon, e comprate il mio libro “Io sono Giorgia”»

«Oddio ma è primo su Amazon!»

Mussolini, Berlusconi, Federico Altrovandi

In Italia i migliori non riescono mai a superare i vent’anni

Ieri volevo informarmi su tutte le nuove proposte fatte dalla Lega

Se ti da un pugno sei legittimato a sparare nel petto della tua collega

E pensare che l’eutanasia in Italia sembrava una cosa utopistica

Ma quando per morire ti basta dare un pugno in faccia ad un assessore leghista

Sparagli Piero, sparagli al nero

Miragli al cuore non mirare al cielo

Che tanto se ti fanno il test anti-doping tu ha bevuto solo Coca-Zero

Non avere paura

Ammazzare fa parte della natura

Si dimentica in fretta e poi siamo in pochi a guardare un giorno in pretura