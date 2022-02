Il concerto dei BTS Permission to Dance in diretta mondiale nei cinema

Big Hit Music ha recentemente annunciato che gli ARMY di tutto il mondo avranno la possibilità partecipare al concerto “Permission to Dance on Stage – Seoul” dei BTS, in tempo reale e nei cinema selezionati.

Unisciti a noi mentre BTS e ARMY diventano ancora una volta un tutt’uno con la musica e la danza in questa imperdibile esperienza di concerto dal vivo trasmessa da Seoul ai cinema di tutto il mondo! BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE’ è l’ultima serie di tour mondiali con protagoniste le icone pop del 21 ° secolo BTS, con potenti esibizioni e le più grandi canzoni di successo di tutta la loro incredibile carriera. I precedenti spettacoli di Los Angeles sono stati visti da circa 813.000 persone nei quattro spettacoli sold-out, rendendoli uno degli spettacoli di maggior successo nel 2021. Non perdetevi ‘BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE – SEOUL: LIVE VIEWING’ per vedere RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V e Jung Kook sul grande schermo nel vostro cinema locale solo sabato 12 marzo.

La visione dal vivo del concerto sarà trasmessa nei cinema di tutto il mondo il 12 marzo. Qui in Italia sarà possibile guardare la proiezione in esclusiva nei The Space Cinema.

I biglietti per il concerto dei BTS nei cinema

Quello del 12 marzo fa parte di una serie di concerti che si terranno a Seul allo Stadio Olimpico per tre giorni (10, 12 e 13).

Sarà questa la prima volta in cui i BTS terranno un live dopo tanto tempo. E sono passati tre anni dalla proiezione del loro film concerto “BTS World Tour: Love Yourself in Seoul” risalente al gennaio 2019.

I concerti del 10 e del 13 marzo si terranno contemporaneamente a dei live streaming. Mentre il concerto del 12 sarà trasmesso attraverso la visione dal vivo in tutto il mondo e mediante le sale cinematografiche.

I biglietti per l’evento al cinema saranno acquistabili dal 22 febbraio su btsptdlivecinemas.com. Altri dettagli arriveranno a breve mediante i canali social di The Space Cinema.