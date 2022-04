Camila Cabello – Familia: le canzoni, i testi e le traduzioni del disco

Camila Cabello ha pubblicato oggi, venerdì 8 aprile, il suo nuovo progetto discografico Familia. anticipato dai singoli Don’t go yet e Bam Bam in collaborazione con Ed Sheeran.

In una recente intervista, rilasciata a New Music Daily su Apple Music, Camila Cabello ha voluto spiegare qual è il significato del titolo del suo nuovo album, ideale seguito di Romance.

L’artista statunitense ha confessato come riavvicinarsi alla famiglia l’abbia aiutata a ritrovare se stessa e anche come questo abbia fatto nascere l’esigenza di raccontarlo con delle canzoni.

“Penso che le mie radici abbiano affondato in modo più profondo, in un modo di cui avevo davvero bisogno. Il nome del mio album è Familia, ha dichiarato Camila Cabello.

“Familia è finalmente fuori, quest’album significa così tanto per me, rappresenta quel viaggio che ha completamente cambiato la mia vita. Ho iniziato quest’album in un momento di grande transizione mentale. Il processo nel crearlo, nel mostrarmi vulnerabile e onesta riguardo le mie esperienze hanno cambiato la mia vita. Sono molto orgogliosa di questo disco e sono così felice che voi lo abbiate adesso. Vi amo ragazzi“, ha aggiunto in un video condiviso sui social subito dopo la pubblicazione.

Ecco la tracklist di Familia di Camila Cabello:

Familia Celia Psychofreak Bam Bam La Buena vida Quiet Boys don’t cry Hasta los dientes No doubt Don’t go yet Lola Every one at this party

Avete ascoltato il nuovo album di Camila Cabello?