Camila Cabello: video, testo e traduzione di Celia

Celia di Camila Cabello è una delle dodici tracce che compongono il nuovo album di Camila, Familia, uscito oggi venerdì 8 aprile.

TRADUZIONE POWERED BY ALPADIA LANGUAGE SCHOOLS!

Ecco l’audio ufficiale della canzone

Testo Celia di Camila Cabello

Él se quiere mudar pa’ Miami y tomarse un tequila con papi

Él se quiere invitar a mi party, no, uh-huh, uh-huh-huh-huh

Él sonríe, aunque no entiende nada, yo le puedo dar clases privadas

Y un par de besitos en la cara, no, uh-huh, uh-huh-huh-huh

Está fascinao, embobao

Enviciao, bien enamorao

A él le gusta que yo le hable en el oído

Que diga cositas que nunca le han dicho

Él no tiene idea del lío que se ha metido

Con esta loca que ha conocido

Ahora baila las canciones que me gustan

Y la salsa dice que ya no le asusta

Ha vivido toda la vida sin azúcar

Conoció a Celia sin ir pa’ Cuba (Cuba)

La-la-la-la-la-la-la (Uh-huh, uh-huh)

La-la, la-la, la-la

La-la-la-la-la-la-la (Uh-huh, uh-huh)

La-la, la-la, la-la

Yo contigo voy de frente

Y te voy a ser leal hasta la muerte

Que le gusto es evidente

En su cara se lo veo claramente

Está fascinao, embobao

Enviciao, este niño está bien enamorao

A él le gusta que yo le hable en el oído

Que diga cositas que nunca le han dicho

Él no tiene idea del lío en que se ha metido

Con esta loca que ha conocido

Ahora baila las canciones que me gustan

Y la salsa dice que ya no le asusta

Ha vivido toa la vida sin azúcar

Conoció a Celia sin ir pa’ Cuba (Cuba)

La-la-la-la-la-la-la (Uh-huh, uh-huh)

La-la, la-la, la-la

La-la-la-la-la-la-la (Uh-huh, uh-huh)

La-la, la-la, la-la

Soy de Cuba Oh, my love, oh, yeah, yeah

I’m in love, yeah

I replayed this moment for months

Alone in my head, waitin’ for it to come

I wrote all your lies, and the scripts on mind, and

I hope that you follow it for once

I imagine myself in satin in a room with platinum and gold

I dance and catch it right, you’ll be mesmerized, oh

We find a corner, then your hands in my hair

Finally we’re here, so, I

Sayin’ you got a flight, need an early night, no

Don’t go yet

Oh, yeah, don’t go yet, don’t go yet

Oh, yeah, don’t go yet, don’t go yet

Oh, yeah, don’t go yet, don’t go yet

What you leavin’ for, whеn my night is yours

Just a little more, don’t go yet

Baby, don’t go yеt, ‘cause I wore this dress for a lil’ drama

In a bed, I bet that you think that you know, but you don’t

Baby, come to mama

I get, I get what I want when I want

And I get it how I wanna, wanna

And I want you baby, gotta get you baby

We find a corner, then your hands in my hair

Finally we’re here, so, I

Sayin’ you got a flight, need an early night, no

Don’t go yet

Oh, yeah, don’t go yet, don’t go yet

Oh, yeah, don’t go yet, don’t go yet (no, no)

Oh, yeah, don’t go yet, don’t go yet

What you leavin’ for, when my night is yours

Just a little more, don’t go yet

Come along

La-la-la-la-la-la-la (Don’t go yet)

La-la-la-la-la-la-la (Don’t go yet), hey

(Oh-no-no, don’t leave yet)

(No te vayas quédate) Dale

(Oh-no-no, don’t leave yet) Ahora voy yo

(No te vayas quédate)

(Oh-no-no, don’t leave yet) Stay a little longer

(No te vayas quédate) Know you really wanna

(Oh-no-no, don’t leave yet) Stay a little longer

(No te vayas quédate) Oh

Oh, yeah, don’t go yet, don’t go yet (Oh)

Oh, yeah, don’t go yet, don’t go yet (Oh, don’t go yet)

Oh, yeah, don’t go yet, don’t go yet (Oh)

What you leavin’ for, when my night is yours

Just a little more

What you leavin’ for, when my night is yours, yours, yours

What you leavin’ for, when my night is yours

Just a little more, don’t go yet

Traduzione Celia di Camila Cabello

Vuole trasferirsi a Miami e bere una tequila con papà

Vuole invitarmi alla mia festa, no, uh-huh, uh-huh-huh-huh

Sorride, anche se non capisce niente, posso dargli lezioni private

E un paio di baci sul viso, no, uh-huh, uh-huh-huh-huh

È affascinato, embobao

dipendente, innamorato

Gli piace che gli parli all’orecchio

Dì piccole cose che non sono mai state dette

Non ha idea in quale pasticcio si sia cacciato

Con questa donna pazza che ha incontrato

Ora balla sulle canzoni che mi piacciono

E la salsa dice che non lo spaventa più

Ha vissuto tutta la sua vita senza zucchero

Ha conosciuto Celia senza andare a Cuba (Cuba)

La-la-la-la-la-la-la (Uh-huh, uh-huh)

La-la, la-la, la-la

La-la-la-la-la-la-la (Uh-huh, uh-huh)

La-la, la-la, la-la

Io vado avanti con te

E ti sarò fedele fino alla morte

Che gli sia piaciuto è evidente

Lo vedo chiaramente nella sua faccia

È affascinato, embobao

Enviciao, questo bambino è molto innamorato

Gli piace che gli parli all’orecchio

Dì piccole cose che non sono mai state dette

Non ha idea in quale pasticcio si sia cacciato

Con questa donna pazza che ha incontrato

Ora balla sulle canzoni che mi piacciono

E la salsa dice che non lo spaventa più

Ha vissuto tutta la sua vita senza zucchero

Ha conosciuto Celia senza andare a Cuba (Cuba)

La-la-la-la-la-la-la (Uh-huh, uh-huh)

La-la, la-la, la-la

La-la-la-la-la-la-la (Uh-huh, uh-huh)

La-la, la-la, la-la

Vengo da Cuba Oh, amore mio, oh, yeah, yeah

Sono innamorato, sì

Ho ripetuto questo momento per mesi

Solo nella mia testa, aspettando che arrivi

Ho scritto tutte le tue bugie e le sceneggiature in mente, e

Spero che lo segua per una volta

Mi immagino in raso in una stanza con platino e oro

Ballo e lo prendo bene, rimarrai ipnotizzato, oh

Troviamo un angolino, poi le tue mani tra i miei capelli

Finalmente siamo qui, quindi io

Dicendo che hai un volo, hai bisogno di una notte presto, no

Non andare ancora

Oh sì, non andare ancora, non andare ancora

Oh sì, non andare ancora, non andare ancora

Oh sì, non andare ancora, non andare ancora

Per cosa te ne vai, quando la mia notte è tua

Solo un po’ di più, non andare ancora

Tesoro, non andare ancora, perché ho indossato questo vestito per un piccolo dramma

In un letto, scommetto che pensi di saperlo, ma non lo sai

Tesoro, vieni dalla mamma

Ottengo, ottengo quello che voglio quando voglio

E lo capisco come voglio, voglio

E ti voglio piccola, devo prenderti piccola

Troviamo un angolino, poi le tue mani tra i miei capelli

Finalmente siamo qui, quindi io

Dicendo che hai un volo, hai bisogno di una notte presto, no

Non andare ancora

Oh sì, non andare ancora, non andare ancora

Oh sì, non andare ancora, non andare ancora (no, no)

Oh sì, non andare ancora, non andare ancora

Per cosa te ne vai, quando la mia notte è tua

Solo un po’ di più, non andare ancora

Vieni

La-la-la-la-la-la-la (Non andare ancora)

La-la-la-la-la-la-la (Non andare ancora), ehi

(Oh-no-no, non partire ancora)

(Non andare, resta) Andiamo

(Oh-no-no, non andartene ancora) Ora vado

(non andare a restare)

(Oh-no-no, non andartene ancora) Rimani ancora un po’

(Non restare) So che vuoi davvero

(Oh-no-no, non andartene ancora) Rimani ancora un po’

(Non restare) Oh

Oh, sì, non andare ancora, non andare ancora (Oh)

Oh, sì, non andare ancora, non andare ancora (Oh, non andare ancora)

Oh, sì, non andare ancora, non andare ancora (Oh)

Per cosa te ne vai, quando la mia notte è tua

solo un po ‘di più

Per cosa te ne vai, quando la mia notte è tua, tua, tua

Per cosa te ne vai, quando la mia notte è tua

Solo un po’ di più, non andare ancora

Cosa ne pensate di questa nuova canzone di Camila Cabello?