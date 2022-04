Camila Cabello: video, testo e traduzione di Hasta los dientes

Hasta los dientes di Camila Cabello è una delle dodici tracce che compongono il nuovo album di Camila, Familia, uscito oggi venerdì 8 aprile.

Ecco l’audio ufficiale della canzone

Testo Hasta los dientes di Camila Cabello

Tú me gustas como no tienes idea

Y saber de tu pasado me noquea

Hasta dormida te imagino con ella

Eso me enferma

No es tu culpa lo que me haces sentir

Yo estoy loca, pero loca por ti

Niño, hasta en mis sueños tú me haces sufrir

Te vi con tu ex y me quise morir

No te quiero compartir, te quiero solo pa’ mí

¿Me entiendes que mi cuerpo se enciende?

Cuando tú me besas la depre’ me da

Saber que has besado así a otra más

No te quiero compartir, te quiero solo pa’ mí

¿Me entiendes? Me duelen hasta los dientes

Yo sigo aferrada a tu pasado

Viéndote de la mano con ella

Soñé que otros besos le has dado

Y miraron juntos las estrellas

En mi mente siempre te maldigo

Porque tienes mi corazón preso

Que sepa que ahora estás conmigo

No le pertenecen tus besos

Si quieres que venga por ti

Pa’ que vea bien que solo me amas a mí

Niño, hasta en mis sueños tú me haces sufrir

Te vi con tu ex y me quise morir

No te quiero compartir, te quiero solo pa’ mí

¿Me entiendes que mi cuerpo se enciende?

Cuando tú me besas la depre’ me da

Saber que has besado así a otra más

No te quiero compartir, te quiero solo pa’ mí

¿Me entiendes? Me duelen hasta los dientes

La, ah-ah

La-la-la-la-la-la-la, ah-ah

La, ah-ah

La-la-la-la-la-la-la, ah-ah

No es tu culpa lo que me haces sentir

Yo estoy loca, pero loca por ti

Niño, hasta en mis sueños tú me haces sufrir

Te vi con tu ex y me quise morir

No te quiero compartir, te quiero solo pa’ mí

¿Me entiendes que mi cuerpo se enciende?

Cuando tú me besas la depre’ me da

Saber que has besado así a otra más

No te quiero compartir, te quiero solo pa’ mí

¿Me entiendes? Me duelen hasta los dientes

La, ah-ah

La-la-la-la-la-la-la, ah-ah

La, ah-ah

La-la-la-la-la-la-la, ah-ah

Traduzione Hasta los dientes di Camila Cabello

Mi piaci come se non ne avessi idea

E conoscere il tuo passato mi mette fuori combattimento

Anche addormentato ti immagino con lei

che mi fa ammalare

Non è colpa tua quello che mi fai sentire

Sono pazza, ma pazza di te

Ragazzo, anche nei miei sogni mi fai soffrire

Ti ho visto con la tua ex e volevo morire

Non voglio condividerti, ti amo solo per me

Capisci che il mio corpo si accende?

Quando mi baci la depressione mi fa

Sapere che ne hai baciato un’ altra così

Non voglio condividerti, ti amo solo per me

Tu mi capisci? mi fanno male i denti

Sono ancora aggrappato al tuo passato

vederti mano nella mano con lei

Ho sognato che hai dato altri baci

E guardarono insieme le stelle

Nella mia mente ti maledico sempre

Perché hai il mio cuore imprigionato

Fagli sapere che ora sei con me

I tuoi baci non le appartengono

Se vuoi che vengo a prenderti

In modo che veda bene che tu ami solo me

Ragazzo, anche nei miei sogni mi fai soffrire

Ti ho visto con la tua ex e volevo morire

Non voglio condividerti, ti amo solo per me

Capisci che il mio corpo si accende?

Quando mi baci la depressione mi dà

Sapere che ne hai baciato un’ altra così

Non voglio condividerti, ti amo solo per me

Tu mi capisci? mi fanno male i denti

Il, ah-ah

La-la-la-la-la-la-la, ah-ah

Il, ah-ah

La-la-la-la-la-la-la, ah-ah

Non è colpa tua quello che mi fai sentire

Sono pazzo, ma pazzo di te

Ragazzo, anche nei miei sogni mi fai soffrire

Ti ho visto con la tua ex e volevo morire

Non voglio condividerti, ti amo solo per me

Capisci che il mio corpo si accende?

Quando mi baci la depressione mi dà

Sapere che ne hai baciato un’ altra così

Non voglio condividerti, ti amo solo per me

Tu mi capisci? mi fanno male i denti

Il, ah-ah

La-la-la-la-la-la-la, ah-ah

Il, ah-ah

La-la-la-la-la-la-la, ah-ah

