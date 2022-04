Camila Cabello: video, testo e traduzione di Boys don’t cry

Boys don’t cry di Camila Cabello è una delle dodici tracce che compongono il nuovo album di Camila, Familia, uscito oggi venerdì 8 aprile.

Ecco l’audio ufficiale della canzone

Testo Boys dont’ cry di Camila Cabello

I know thoughts you don’t want in your head

Are spinnin’ ‘round-‘round-‘round

I know you got demons from the past

Slowin’ you down-down-down

But you don’t answer your FaceTime

You never had much of a poker face

It doesn’t make you less of a man

You’re just human right now

When I’m afraid of the world, when every part of me hurts

You don’t know how many times you’ve saved me

So why you hiding from me, it’s only making it worse

I just want to be close, my baby

Give me your pain, I’ll take the weight off your shoulders

Don’t be afraid, fall into me, let me hold you

We weren’t made to hold back the rain from the sky

Who ever told you that boys don’t cry, boys don’t cry?

Hate it when you shut me out

Acting like it’s your shit to figure out

Don’t want to be touched

Don’t want to discuss

I get it, I just (Uh)

Now I’m in my head

About what’s in your head

Come back to bed

Can we talk about it?

It’s not stupid, it’s not drama

It’s just trauma turned to armor

Keeping you from me, no performing

If you love me, come and touch me (Yah)

When I’m afraid of the world, when every part of me hurts

You don’t know how many times you’ve saved me

So why you hiding from me, it’s only making it worse

I just want to be close, my baby

Give me your pain, I’ll take the weight off your shoulders

Don’t be afraid, fall into me, let me hold you

We weren’t made to hold back the rain from the sky

Who ever told you that boys don’t cry, boys don’t cry?

Yeah-yeah, yuh yeah

Boys don’t cry, boys don’t cry

Yeah-yeah, yuh yeah

Boys don’t cry, boys don’t cry

Come my baby, lay your head on me

Lay your head on me, lay your head on me

Come my baby, lay your head on me

Lay your head on me, lay your head on me

(You know I gotcha)

Come my baby, lay your head on me

(You know I’d do anything for ya)

Lay your head on me, lay your head on me

Come my baby, lay your head on me

Lay your head on me, lay your head on me

Give me your pain, I’ll take the weight off your shoulders

Don’t be afraid, fall into me, let me hold you

We weren’t made to hold back the rain from the sky

Who ever told you that boys don’t cry, boys don’t cry?

Ooh-oh

Boys don’t cry, boys don’t cry

Traduzione Boys dont’ cry di Camila Cabello

Conosco pensieri che non vuoi nella tua testa

Stanno girando intorno intorno intorno

So che hai demoni del passato

Rallentandoti giù-giù-giù

Ma non rispondi al tuo FaceTime

Non hai mai avuto una gran faccia da poker

Non ti rende meno uomo

Sei solo umano in questo momento

Quando ho paura del mondo, quando ogni parte di me fa male

Non sai quante volte mi hai salvato

Quindi perché ti nascondi da me, sta solo peggiorando le cose

Voglio solo essere vicina, piccolo mio

Dammi il tuo dolore, ti toglierò il peso dalle spalle

Non aver paura, cadi dentro di me, lascia che ti tenga

Non siamo fatti per trattenere la pioggia dal cielo

Chi ti ha mai detto che i ragazzi non piangono, i ragazzi non piangono?

Odio quando mi escludi

Agisci come se fosse la tua m***a da capire

Non voglio essere toccato

Non voglio discutere

Ho capito, ho solo (Uh)

Ora sono nella mia testa

Su cosa c’è nella tua testa

Torna a letto

Possiamo parlarne?

Non è stupido, non è un dramma

È solo un trauma trasformato in armatura

Ti tengo lontano da me, nessuna esibizione

Se mi ami, vieni e toccami (Yah)

Quando ho paura del mondo, quando ogni parte di me fa male

Non sai quante volte mi hai salvato

Quindi perché ti nascondi da me, sta solo peggiorando le cose

Voglio solo essere vicino, piccolo mio

Dammi il tuo dolore, ti toglierò il peso dalle spalle

Non aver paura, cadi dentro di me, lascia che ti tenga

Non siamo fatti per trattenere la pioggia dal cielo

Chi ti ha mai detto che i ragazzi non piangono, i ragazzi non piangono?

Sì-sì, sì sì

I ragazzi non piangono, i ragazzi non piangono

Sì-sì, sì sì

I ragazzi non piangono, i ragazzi non piangono

Vieni piccola mia, appoggia la testa su di me

Appoggia la testa su di me, posa la testa su di me

Vieni piccola mia, appoggia la testa su di me

Appoggia la testa su di me, posa la testa su di me

(Sai che ho capito)

Vieni piccola mia, appoggia la testa su di me

(Sai che farei di tutto per te)

Appoggia la testa su di me, posa la testa su di me

Vieni piccola mia, appoggia la testa su di me

Appoggia la testa su di me, posa la testa su di me

Dammi il tuo dolore, ti toglierò il peso dalle spalle

Non aver paura, cadi dentro di me, lascia che ti tenga

Non siamo fatti per trattenere la pioggia dal cielo

Chi ti ha mai detto che i ragazzi non piangono, i ragazzi non piangono?

Ooh-oh

I ragazzi non piangono, i ragazzi non piangono

Cosa ne pensate di questa nuova canzone di Camila Cabello?