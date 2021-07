Camila Cabello: video, testo e traduzione di Don’t Go Yet

Camila Cabello ha pubblicato oggi 23 luglio il suo primo singolo dopo l’era rappresentata dall’album Romance, il brano ha come titolo Don’t Go Yet.

Nella canzone, scritto dalla stessa Camila, Scott Harris, Ricky Reed e Mike Sabath e prodotto da questi ultimi due, sono presenti le percussioni suonate dall’acclamato batterista cubano Pedrito Martinez. Il brano anticipa il suo terzo album di inediti Familia di prossima uscita.

Guarda il video ufficiale di Don’t Go Yet di Camila Cabello:

Testo Don’t Go Yet di Camila Cabello

Oh, my love, oh, yeah, yeah

I’m in love, yeah

I replayed this moment for months

Alone in my head, waitin’ for it to come

I wrote all your lies, and description on mind, and

I hope that you follow it for once

I imagine myself in satin in a room with platinum and gold

I dance and catch it right, you’ll be mesmerized, oh

We find a corner, then your hands in my hair

Finally we’re here, so, I

Sayin’ you got a flight, need an early night, no

Don’t go yet

Oh, yeah, don’t go yet, don’t go yet

Oh, yeah, don’t go yet, don’t go yet

Oh, yeah, don’t go yet, don’t go yet

What you leavin’ for, whеn my night is yours

Just a little more, don’t go yet

Baby, don’t go yеt, ‘cause I wore this dress for a lil’ drama

In a bed, I bet that you think that you know, but you don’t

Baby, come to mama

I get, I get what I want when I want

And I get it how I wanna, wanna

And I want you baby, gotta get you baby

We find a corner, then your hands in my hair

Finally we’re here, so, I

Sayin’ you got a flight, need an early night, no

Don’t go yet

Oh, yeah, don’t go yet, don’t go yet

Oh, yeah, don’t go yet, don’t go yet (no, no)

Oh, yeah, don’t go yet, don’t go yet

What you leavin’ for, when my night is yours

Just a little more, don’t go yet

Come along

La-la-la-la-la-la-la (Don’t go yet)

La-la-la-la-la-la-la (Don’t go yet), hey

(Oh-no-no, don’t leave yet)

(No te vayas quédate) Dale

(Oh-no-no, don’t leave yet) Ahora voy yo

(No te vayas quédate)

(Oh-no-no, don’t leave yet) Stay a little longer

(No te vayas quédate) Know you really wanna

(Oh-no-no, don’t leave yet) Stay a little longer

(No te vayas quédate) Oh

Oh, yeah, don’t go yet, don’t go yet (Oh)

Oh, yeah, don’t go yet, don’t go yet (Oh, don’t go yet)

Oh, yeah, don’t go yet, don’t go yet (Oh)

What you leavin’ for, when my night is yours

Just a little more

What you leavin’ for, when my night is yours, yours, yours

What you leavin’ for, when my night is yours

Just a little more, don’t go yet

Fonte (Angolo Testi)

Traduzione Don’t Go Yet di Camila Cabello

Oh, amore mio, oh, sì, sì

Sono innamorata, sì

Ho rivisto questo momento per mesi

Solo nella mia testa, aspettando che arrivasse

Ho scritto tutte le tue bugie, e la descrizione a mente, e

Spero che la seguirai per una volta

Immagino me stessa in raso in una stanza con platino e oro

Ballo e lo prendo bene, rimarrai ipnotizzato, oh

Troviamo un angolo, poi le tue mani tra i miei capelli

Finalmente siamo qui, quindi, io

Dicendo che hai un volo, hai bisogno di una notte presto, no

Non andare ancora

Oh, sì, non andare ancora, non andare ancora

Oh, sì, non andare ancora, non andare ancora

Oh, sì, non andare ancora, non andare ancora

Per cosa te ne vai, quando la mia notte è tua?

Ancora un po’, non andare ancora

Piccolo, non andare ancora, perché ho indossato questo vestito per un piccolo dramma

In un letto, scommetto che pensi di saperlo, ma non lo fai

Piccolo, vieni da mamma

Ottengo, ottengo ciò che voglio quando voglio

E lo capisco come voglio, voglio

E ti voglio piccolo, devo prenderti piccolo

Troviamo un angolo, poi le tue mani tra i miei capelli

Finalmente siamo qui, quindi, io

Dicendo che hai un volo, hai bisogno di una notte presto, no

Non andare ancora

Oh, sì, non andare ancora, non andare ancora

Oh, sì, non andare ancora, non andare ancora (no, no)

Oh, sì, non andare ancora, non andare ancora

Per cosa te ne vai, quando la mia notte è tua?

Ancora un po’, non andare ancora

Vieni

La-la-la-la-la-la-la (non andare ancora)

La-la-la-la-la-la-la (Non andare ancora), ehi

(Oh-no-no, non andartene ancora)

(Non andare resta) Vai avanti

(Oh-no-no, non andartene ancora) Sto andando ora

(Non andare resta)

(Oh-no-no, non andartene ancora) Resta ancora un po’

(Non andare resta) So che vuoi davvero

(Oh-no-no, non andartene ancora) Resta ancora un po’

(Non andare resta) Oh

Oh, sì, non andare ancora, non andare ancora (Oh)

Oh, sì, non andare ancora, non andare ancora (Oh, non andare ancora)

Oh, sì, non andare ancora, non andare ancora (Oh)

Per cosa te ne vai, quando la mia notte è tua?

Solo un po ‘di più

Per cosa te ne vai, quando la mia notte è tua, tua, tua?

Per cosa te ne vai, quando la mia notte è tua?

Ancora un po’, non andare ancora