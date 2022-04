Camila Cabello e Willow: video, testo e traduzione di Psychofreak

Psychofreak di Camila Cabello è una delle tracce del nuovo album di Camila, Familia, uscito oggi venerdì 8 aprile.

È online anche il videoclip ufficiale del nuovo brano in collaborazione con Willow. Dopo l’anteprima, YouTube ospiterà un live streaming esclusivo di Camila per per i membri di YouTube Premium e YouTube Music Premium.

Ecco il video ufficiale della canzone

Testo Psychofreak di Camila Cabello

Feelin’ like a psycho-freak-freak-freak

Feelin’ like a psycho-freak sometimes

Tryin’ to get connected, no WiFi

Tell me that you love me, are you lying?

Gimme lemonade, I give you limes

House in the hills is a house of cards

Blink and the fairytale falls apart

Sorry, didn’t mean to get so dark

Maybe I’m an alien, Earth is hard

Sometimes I don’t trust the way I feel

On my Instagram talkin’ ‘bout, “I’m healed”

Worryin’ if I still got sex appeal

Hopin’ that I don’t drive off this hill

When we’re making love, I wanna be there

And I wanna feel you pullin’ my hair

And believe the words you say in my ear

Gotta go outside, I need some air

I want to, want to, want to touch you

Want to touch you, but my fingertips are numb

I want to, want to, want to love you

Want to love you, but my chest is tightenin’ up

I want to, want to, want to feel like I can chill

Not have to leave this restaurant

Wish I could be like everyone

But I’m not like anyone

Feelin’ like a psycho-freak sometimes

Tryin’ to get connected, no WiFi

Tell me that you love me, are you lying?

Gimme lemonade, I give you limes

House in the hills is a house of cards

Blink and the fairytale falls apart

Sorry, didn’t mean to get so dark

Maybe I’m an alien, Earth is hard

Feelin’ like a psycho-freak-freak-freak

Feelin’ like a psycho-freak-freak-freak

Sorry, couldn’t focus on the movie

Everybody says they miss the old me

I been on this ride since I was fifteen

I don’t blame the girls for how it went down, down

Thinkin’ out loud

In the bathroom while my friends laugh on the couch

Wow, moment’s gone now

Know you wanna stay, but I think I gotta leave right now

I want to, want to, want to touch you

Want to touch you, but my fingertips are numb

I want to, want to, want to love you

Want to love you, but my chest is tightenin’ up

I want to, want to, want to feel like I can chill

Not have to leave this restaurant

Wish I could be like everyone

But I’m not like anyone

Feelin’ like a psycho-freak sometimes

Tryin’ to get connected, no WiFi

Tell me that you love me, are you lying?

Gimme lemonade, I give you limes

House in the hills is a house of cards

Blink and the fairytale falls apart

Sorry, didn’t mean to get so dark

Maybe I’m an alien, Earth is hard

Feelin’ like a psycho-freak-freak-freak

Feelin’ like a psycho-freak-freak-freak

Traduzione Psychofreak di Camila Cabello

Mi sento come uno psico-freak-freak-freak

A volte mi sento una psicopatica

Sto cercando di connetterti, niente Wi-Fi

Dimmi che mi ami, stai mentendo?

Dammi una limonata, ti do dei lime

House in the Hills è un castello di carte

Blink e la fiaba va in pezzi

Scusa, non volevo diventare così scura

Forse sono un ‘aliena, la Terra è dura

A volte non mi fido di come mi sento

Sul mio Instagram parlando di “sono guarita”

Mi preoccupo se ho ancora il sex appeal

Sperando di non guidare da questa collina

Quando stiamo facendo l’amore, voglio essere lì

E voglio sentirti tirare i miei capelli

E credi alle parole che dici al mio orecchio

Devo uscire, ho bisogno di un po’ d’aria

Voglio, voglio, voglio toccarti

Voglio toccarti, ma i miei polpastrelli sono insensibili

Voglio, voglio, voglio amarti

Voglio amarti, ma il mio petto si sta stringendo

Voglio, voglio, voglio sentirmi come se potessi rilassarmi

Non devi lasciare questo ristorante

Vorrei poter essere come tutti

Ma non sono come nessuno

A volte mi sento una psicopatica

Sto cercando di connetterti, niente Wi-Fi

Dimmi che mi ami, stai mentendo?

Dammi una limonata, ti do dei lime

House in the Hills è un castello di carte

Blink e la fiaba va in pezzi

Scusa, non volevo diventare così scura

Forse sono un’ alieno, la Terra è dura

Mi sento come uno psico-freak-freak-freak

Mi sento come uno psico-freak-freak-freak

Spiacenti, non sono riuscita a concentrarmi sul film

Tutti dicono che gli manca il vecchio me

Sono stato su questo giro da quando avevo quindici anni

Non incolpo le ragazze per come è andata giù, giù

Pensando ad alta voce

In bagno mentre i miei amici ridono sul divano

Wow, il momento è andato ora

So che vuoi restare, ma penso che devo andarmene subito

Voglio, voglio, voglio toccarti

Voglio toccarti, ma i miei polpastrelli sono insensibili

Voglio, voglio, voglio amarti

Voglio amarti, ma il mio petto si sta stringendo

Voglio, voglio, voglio sentirmi come se potessi rilassarmi

Non devi lasciare questo ristorante

Vorrei poter essere come tutti

Ma non sono come nessuno

A volte mi sento una psicopatica

Sto cercando di connetterti, niente Wi-Fi

Dimmi che mi ami, stai mentendo?

Dammi una limonata, ti do dei lime

House in the Hills è un castello di carte

Blink e la fiaba va in pezzi

Scusa, non volevo diventare così scura

Forse sono un’ aliena, la Terra è dura

Mi sento come una psico-freak-freak-freak

Mi sento come una psico-freak-freak-freak

Cosa ne pensate di questa nuova canzone di Camila Cabello?