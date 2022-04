Camila Cabello: video, testo e traduzione di Lola

Lola di Camila Cabello è una delle dodici tracce che compongono il nuovo album di Camila, Familia, uscito oggi venerdì 8 aprile.

Ecco l’audio ufficiale della canzone

Testo Lola di Camila Cabello

Lola was the smartest in the school

She was a supernova

She had a mind beyond her time

It was a thrill to know her

She had dreams, she’d fall in love some place like Barcelona

Lola, Lola, Lola, Lola

She could’ve walked on the moon, yeah

She could’ve found us a cure

But family didn’t have no food

And she had to leave school to work

Nobody breaks the ceiling

Nobody where she’s from

Nobody breaks the ceiling, yeah

Nobody’s listening

So she won’t speak, won’t speak

All of those dreams are fading slowly, slowly

She knows the stories ‘bout the police, police

It’s just the way it is so don’t speak, don’t speak

Lola

She believed the world, they promised her, but now she’s older

She’s seen the people disagree and disappear

The power’s out for days

No food is on its way

Nothing changes

This ain’t the dream they sold us

Lola, Lola, Lola

She could’ve walked on the moon, yeah

Could’ve found us a cure

But she worried ‘bout her children

Ninety miles till the shore

Nobody breaks the ceiling

Nobody where she’s from

Nobody breaks the ceiling, yeah

Nobody

Nobody’s listening

So she won’t speak

Won’t speak

All of those dreams are fading slowly, slowly

She knows the stories ‘bout the police, police

It’s just the way it is so don’t speak, don’t speak

Se pone bien bonita

Como lista pa’ un desfile

Le prometieron ser la

Reina del Caribe

Pero alguien le cambió

El guión de cine

Y comenzar de nuevo

Solo pide

Del bajo mundo ella proviene

Cuanto vales cuanto tienes

Ese es el precio de mi Lola

Cuando no hay salida

Quiere libertad

Quiere patria y vida

Nobody’s listening

So she won’t speak

Won’t speak

All of those dreams are fading slowly, slowly

She knows the stories ‘bout the police, police

It’s just the way it is so don’t speak, don’t speak

Quiso sacarse el dolor

Matando su corazón

Ella soñaba volar

Pero el avión nunca

Despegó

Cuanto sufre el paso

Del tiempo y siempre sola

En mi Havana cuantas Lola’s

Traduzione Lola di Camila Cabello

Lola era la più intelligente della scuola

Era una supernova

Aveva una mente al di là del suo tempo

È stata un’emozione conoscerla

Aveva dei sogni, si sarebbe innamorata di un posto come Barcellona

Lola, Lola, Lola, Lola

Avrebbe potuto camminare sulla luna, sì

Avrebbe potuto trovarci una cura

Ma la famiglia non aveva cibo

E ha dovuto lasciare la scuola per lavorare

Nessuno rompe il soffitto

Nessuno da dove viene

Nessuno rompe il soffitto, sì

Nessuno sta ascoltando

Quindi lei non parlerà, non parlerà

Tutti quei sogni stanno svanendo lentamente, lentamente

Conosce le storie sulla polizia, la polizia

È proprio così, quindi non parlare, non parlare

Lola

Credeva nel mondo, gliel’avevano promesso, ma ora è più grande

Ha visto le persone in disaccordo e scomparire

La corrente è fuori per giorni

Nessun cibo è in arrivo

Niente cambia

Questo non è il sogno che ci hanno venduto

Lola, Lola, Lola

Avrebbe potuto camminare sulla luna, sì

Avrebbe potuto trovarci una cura

Ma era preoccupata per i suoi figli

Novanta miglia fino alla riva

Nessuno rompe il soffitto

Nessuno da dove viene

Nessuno rompe il soffitto, sì

Nessuno

Nessuno sta ascoltando

Quindi lei non parlerà

Non parlerò

Tutti quei sogni stanno svanendo lentamente, lentamente

Conosce le storie sulla polizia, la polizia

È proprio così, quindi non parlare, non parlare

É carina

Come pronta per una parata

Hanno promesso che sarà

regina dei caraibi

Ma qualcuno ha cambiato

la sceneggiatura del film

e ricominciare

chiedi e basta

Lei viene dagli inferi

quanto vali quanto hai

Questo è il prezzo della mia Lola

Quando non ho via d’uscita

Voglio la libertà

Vuole la patria e la vita

Nessuno sta ascoltando

Quindi lei non parlerà

Non parlerò

Tutti quei sogni stanno svanendo lentamente, lentamente

Conosce le storie sulla polizia, la polizia

È proprio così, quindi non parlare, non parlare

Voleva liberarsi del dolore

uccidendo il suo cuore

Sognava di volare

Ma l’aereo mai

decollare

Quanto soffre il passo?

Del tempo e sempre solo

Nella mia Avana quante Lola

