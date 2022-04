Camila Cabello: video, testo e traduzione di Quiet

Quiet di Camila Cabello è una delle dodici tracce che compongono il nuovo album di Camila, Familia, uscito oggi venerdì 8 aprile.

Ecco l’audio ufficiale della canzone

Testo Quiet di Camila Cabello

You’re coming over

I started takin’ breaths ‘cause I was too anxious

Too much to take in, years in the making, no

Mm

No melatonin

No meditation

Can ease my anticipation

No drink I’m making’s helping the waiting, no

Ooh

It’s you, boy

I’m cool like an icicle till I see you, boy

Think I’m gonna die

But now your hands are touching my waist in the back of the car

You just couldn’t wait

And now my hands are moving in ways like I need you right now

I just couldn’t wait

And my m-m-minds

Made so much noise for so long and it’s gone

‘Cause when you kiss me it’s quiet

Oh, it’s quiet

Quiet

Oh, it’s quiet

Did you get taller?

Your hair is longer

Couple tattoos since I saw you

Looking at your hands

Thinking of my plans for ‘em

Ooh

Ooh, but what if I panic?

What if I’m damaged?

What if I’m just not who you imagined?

I just can’t focus

And you’re gorgeous

And I’m hopeless

God damn it

It’s you, boy

I’m cool like an icicle till I see you, boy

Think I’m gonna die

But now your hands are touching my waist in the back of the car

You just couldn’t wait

And now my hands are moving in ways like I need you right now

I just couldn’t wait

And my m-m-minds

Made so much noise for so long and it’s gone

‘Cause when you kiss me it’s quiet

Oh, it’s quiet

Quiet

Oh, it’s quiet

It’s you, boy

Hey, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah

It’s you, boy

But now your hands are touching my waist in the back of the car

You just couldn’t wait

And now my hands are moving in ways like I need you right now

I just couldn’t wait

And my m-m-minds

Made so much noise for so long and it’s gone

‘Cause when you kiss me it’s quiet

Oh, it’s quiet

Quiet

Oh, it’s quiet

Traduzione Quiet di Camila Cabello

Stai venendo qui

Ho iniziato a respirare perché ero troppo ansiosa

Troppo da accettare, anni di lavoro, no

Mm

Niente melatonina

Nessuna meditazione

Può alleviare la mia aspettativa

Nessun drink che sto preparando aiuta l’attesa, no

Ooh

Sei tu, ragazzo

Sono fredda come un ghiacciolo finché non ti vedo, ragazzo

Penso che morirò

Ma ora le tue mani stanno toccando la mia vita nella parte posteriore dell’auto

Non potevi aspettare

E ora le mie mani si stanno muovendo come se avessi bisogno di te in questo momento

Non potevo aspettare

E le mie m-m-menti

Ha fatto così tanto rumore per così tanto tempo ed è sparito

Perché quando mi baci è tranquillo

Oh, è tranquillo

Silenzioso

Oh, è tranquillo

Sei diventato più alto?

I tuoi capelli sono più lunghi

Un paio di tatuaggi da quando ti ho visto

Guardando le tue mani

Pensando ai miei piani per loro

Ooh

Ooh, ma cosa succede se vado nel panico?

E se sono danneggiata?

E se io non fossi quello che immaginavi?

Non riesco proprio a concentrarmi

E sei bellissimo

E sono senza speranza

dannazione

Sei tu, ragazzo

Sono fredda come un ghiacciolo finché non ti vedo, ragazzo

Penso che morirò

Ma ora le tue mani stanno toccando la mia vita nella parte posteriore dell’auto

Non potevi aspettare

E ora le mie mani si stanno muovendo come se avessi bisogno di te in questo momento

Non potevo aspettare

E le mie m-m-menti

Ha fatto così tanto rumore per così tanto tempo ed è sparito

Perché quando mi baci è tranquillo

Oh, è tranquillo

Silenzioso

Oh, è tranquillo

Sei tu, ragazzo

Ehi, sì, sì, sì, sì, sì

Sei tu, ragazzo

Ma ora le tue mani stanno toccando la mia vita nella parte posteriore dell’auto

Non potevi aspettare

E ora le mie mani si stanno muovendo come se avessi bisogno di te in questo momento

Non potevo aspettare

E le mie m-m-menti

Ha fatto così tanto rumore per così tanto tempo ed è sparito

Perché quando mi baci è tranquillo

Oh, è tranquillo

Silenzioso

Oh, è tranquillo

Cosa ne pensate di questa nuova canzone di Camila Cabello?