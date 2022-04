Ghali: audio e testo della nuova canzone Walo

Ghali è tornato con un nuovo singolo intitolato Walo, pubblicato quest’oggi, venerdì 8 aprile, su tutte le piattaforme di streaming e negli online store.

Il singolo segue l’uscita di Wallah, pubblicato lo scorso ottobre, e anticipa quella del prossimo album del cantautore e rapper milanese.

Ascolta qui Walo di Ghali

Testo Whalo di Ghali

Ah, walo

Ah, walo

Me derna walo

Me derna walo

Me derna walo

Me derna walo

Me derna walo

Me derna walo

Ah, walo

Me derna walo

Me derna walo

Me derna walo

Me derna walo

Me derna walo

Me derna walo

Me derna walo (shlet, shlet, shlet)

Swag e nient’altro, sono sconvolto

S-Sì, sono sconvolto

Come posso darti torto?

Come passo all’aeroporto con questa roba addosso?

Con questa roba nel corpo?

Dove c***o è il passaporto?

Horror e horror

C’ho i fantasmi nel soggiorno

Non guardo mai lo stesso porno

Vista sul Lago di Como

Vetri oscurati come il vino buono

Soffitti alti come case in Duomo

Stai lontano dal malocchio

C***o, c’è il posto di blocco

Sfiga che porti, se passi mi tocco

Swag e nient’altro, sono sconvolto

S-Sì, sono sconvolto

Come posso darti torto?

Come passo all’aeroporto con questa roba addosso?

Con questa roba nel corpo?

Dove c***o è il passaporto?

Horror e horror

Me derna walo

Me derna walo

Me derna walo

Me derna walo

Me derna walo

Me derna walo

Me derna (shlet, shlet, shlet)

Slime Sala Bim, sto con i miei

Sconsigliami un film

Pronto per lo show

Sono ancora sotto shock

Mezzanotte o’clock

Sono qui coi miei close friends

Siamo in mille e una notte

Tanto mi assumo le colpe (colpe, colpe)

Dico: “Chip”, tutti: “Chop”

Compro èquipe allo shop

Precisissimo, headshot

Niente cheat nella lobby

Niente cit., tu ci copi

Ya latif, i controlli

Nella street solo zombie

Spostiamo cose con gli occhi

Walo

Me derna walo

Me derna walo

Me derna walo

Me derna walo

Me derna walo

Me derna walo

Ah, walo

Me derna walo

Me derna walo

Me derna walo

Me derna walo

Me derna walo

Me derna walo

Ah

