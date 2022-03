Camila Cabello in concerto su TikTok con il nuovo album Familia

Camila Cabello realizzerà un’anteprima del suo nuovo disco con un concerto speciale su TikTok. Il 7 aprile, il giorno prima dell’uscita di Familia, la cantante statunitense presenterà il suo terzo progetto discografico con un evento esclusivo.

Sulla piattaforma social, Camila eseguirà per la prima volta dal vivo alcuni dei brani dell’album. “Sarà un’esperienza musicale coinvolgente e innovativa”, parola dell’artista!

Immancabile la nuova canzone, intitolata Bam Bam che l’ha vista duettare con Ed Sheeran ma anche gli altri due singoli promozionali precedenti, Don’t go yet e Oh Na Na.

Bam Bam è stato scritto dalla cantautrice stessa insieme a Ed e a Ricky Reed e parla della fine della storia con Shawn Mendes.

Il nuovo album di Camila Cabello su TikTok

È un viaggio fantastico attraverso la mente dell’artista, con set e costumi cangianti, progettati per completare l’aspetto sonoro. La performance è stata creata utilizzando l’incredibile XR, potenziando il canto e la coreografia di Camila con effetti visivi coinvolgenti, portando la creatività di Camila ai suoi fan come mai prima d’ora. L’ artista crea un avvincente mondo virtuale per ogni canzone che esegue, guidando il pubblico in un viaggio surreale attraverso una realtà in continua evoluzione. Familia: Welcome to the Family è quel tipo di esperienza che non vorresti perderti.