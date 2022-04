Camila Cabello: video, testo e traduzione di No doubt

No doubt di Camila Cabello è una delle dodici tracce che compongono il nuovo album di Camila, Familia, uscito oggi venerdì 8 aprile.

TRADUZIONE POWERED BY ALPADIA LANGUAGE SCHOOLS!

Ecco l’audio ufficiale della canzone

Testo No doubt di Camila Cabello

Buta-yuh-yuh

Buta-yuh-yuh

Buta-yuh-yuh

Seeing visions on the ceiling

Drunken kisses, heavy breathing

You’re up against the wall

She’s unbuttoning your jeans and you tell her that you want it all

She loves you all night, makes you breakfast

Not just sex, it’s a real connection

And out of love, we’d fall

And it makes me wanna scream why I’m making up this shit at all

I’m paranoid there’s something I don’t know

Got my demons creepin’ on the low

But I don’t even hear them anymore

The way we’re making love, you leave with me no doubt

The way you’re biting on the corner of my mouth

You take the psycho out of my brain

Yeah

And leave me with no doubt

And I can see it in your eyes when you slow down

You take the psycho out of my brain

Yeah

And leave me with no doubt

Buta-yuh-yuh

Buta-yuh-yuh

Buta-yuh-yuh

My head is racin’

Plead your innocence

You’re not guilty, I’m hyper vigilant

I’m getting bad again (I’m getting bad again)

‘Cause when shit is gettin’ good, I just spiral into bad again

Imagination has gone belligerent

Seeing red flags that don’t even exist

And that’s the head I’m in

‘Cause when shit is getting good, I just worry ‘bout the bad again

I’m paranoid there’s something I don’t know

Got my demons creepin’ on the low

But I don’t even hear them anymore

The way we’re making love you leave with me no doubt

The way you’re biting on the corner of my mouth

You take the psycho out of my brain

Yeah

And leave me with no doubt

And I can see it in your eyes when you slow down

You take the psycho out of my brain

Yeah

And leave me with no doubt

(Bésame, besa-bésame) Buta-yuh-yuh

(Bésame, besa-bésame) Buta-yuh-yuh

(La cintura, tócame pa’ que no sienta los celos que estoy sintiendo)

Oh, I’m going outta my mind, I (Bésame, besa-bésame)

Outta my mind, I (Bésame, besa-bésame)

I’m going outta my mind

(La cintura, tócame pa’ que no sienta los celos)

Ooh, the way we’re making love you leave with me no doubt

The way you’re biting on the corner of my mouth

You take the psycho out of my brain

Yeah

And leave me with no doubt

And I can see it in your eyes when you slow down

You take the psycho out of my brain

Yeah

And leave me with no doubt

Traduzione No doubt di Camila Cabello

Buta-yuh-yuh

Buta-yuh-yuh

Buta-yuh-yuh

Vedere visioni sul soffitto

Baci ubriachi, respiro affannoso

Sei contro il muro

Ti sta sbottonando i jeans e tu le dici che vuoi tutto

Ti ama tutta la notte, ti prepara la colazione

Non solo sesso, è una vera connessione

E per amore, cadremo

E mi viene voglia di urlare perché mi sto inventando questa m***a

Sono paranoica, c’è qualcosa che non so

Ho i miei demoni che si insinuano in basso

Ma non li sento nemmeno più

Il modo in cui facciamo l’amore, te ne vai con me senza dubbio

Il modo in cui mi stai mordendo l’angolo della bocca

Tu togli la psicopatica dal mio cervello

Sì

E lasciami senza dubbi

E posso vederlo nei tuoi occhi quando rallenti

Tu togli la psicopatica dal mio cervello

Sì

E lasciami senza dubbi

Buta-yuh-yuh

Buta-yuh-yuh

Buta-yuh-yuh

La mia testa sta correndo

Dichiara la tua innocenza

Non sei colpevole, io sono iper vigile

Sto di nuovo male (sto di nuovo male)

Perché quando la m***a sta diventando buona, io vado di nuovo male

L’immaginazione è diventata bellicosa

Vedere bandiere rosse che non esistono nemmeno

E questa è la testa in cui mi trovo

Perché quando la m***a sta diventando buona, mi preoccupo di nuovo del male

Sono paranoica, c’è qualcosa che non so

Ho i miei demoni che si insinuano in basso

Ma non li sento nemmeno più

Il modo in cui stiamo facendo l’amore te ne vai con me senza dubbio

Il modo in cui mi stai mordendo l’angolo della bocca

Tu togli la psicopatica dal mio cervello

Sì

E lasciami senza dubbi

E posso vederlo nei tuoi occhi quando rallenti

Tu togli lo psicopatico dal mio cervello

Sì

E lasciami senza dubbi

(Bésame, besa-besame) Buta-yuh-yuh

(Bésame, besa-besame) Buta-yuh-yuh

(La cintura, tócame pa’ que no sienta los celos que estoy sintiendo)

Oh, sto andando fuori di testa, io (Bésame, besa-bésame)

Fuori di testa, io (Bésame, besa-bésame)

Sto andando fuori di testa

(La cintura, tócame pa’ que no sienta los celos)

Ooh, il modo in cui stiamo facendo l’amore te ne vai con me senza dubbio

Il modo in cui mi stai mordendo l’angolo della bocca

Tu togli la psicopatica dal mio cervello

Sì

E lasciami senza dubbi

E posso vederlo nei tuoi occhi quando rallenti

Tu togli lo psicopatico dal mio cervello

Sì

E lasciami senza dubbi

Cosa ne pensate di questa nuova canzone di Camila Cabello?