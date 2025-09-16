The Summer I Turned Pretty 3: con chi finisce davvero Belly? E la serie avrà lo stesso finale del libro?

È la domanda che tormenta i fan da mesi: chi sceglierà Belly alla fine di The Summer I Turned Pretty? Conrad o Jeremiah?

Il romanzo di Jenny Han ce lo racconta chiaramente, ma la serie Prime Video resterà fedele a quel finale? Insomma quale sarà il finale di The Summer I Turned Pretty 3?

Attenzione: questo articolo contiene spoiler sia sul libro che potenzialmente sul finale della serie tv.

Il finale del libro di Jenny Han

Nei romanzi, Jenny Han ha mantenuto uno stile coerente, ampliando il mondo dei personaggi con piccoli dettagli, ma senza tradire la sua storia. Ecco come finisce:

Il matrimonio con Jeremiah non arriva mai all’altare. L’unione viene annullata, Belly decide di prendersi del tempo per sé e parte per un Erasmus in Spagna.

Durante questo periodo, frequenta un ragazzo di nome Benito , ma la sua storia con Conrad rimane sospesa, viva sotto traccia.

Conrad non smette di amarla: le scrive una lettera ogni mese, le manda piccoli oggetti simbolici (gli stessi che abbiamo visto nella serie) e le lascia spazio, senza pressioni.

Belly, dopo un po’, inizia a rispondere alle sue lettere. Il riavvicinamento culmina nel momento in cui i due si rivedono alla cerimonia di laurea di Belly, ed è lì che lei capisce una volta per tutte: Conrad è l’uomo della sua vita.

L’ultimo capitolo si apre con una lettera che Susannah aveva scritto a Belly per il giorno del suo matrimonio. Lo sposo? Conrad.

Non vediamo una cerimonia dettagliata, ma un gesto molto più simbolico: appena sposati, Conrad prende Belly in braccio e i due si tuffano insieme nell’oceano, il loro posto sicuro, il cuore della loro storia.

E Jeremiah? Rimane nella vita di Belly come amico, e a sua volta è felicemente fidanzato con un’altra ragazza (anche se Jenny Han non rivela mai il suo nome).

La serie tv seguirà lo stesso finale?

Finora Jenny Han è stata molto fedele ai suoi libri, prendendo persino intere battute e migliorando alcuni personaggi o storyline. Per questo motivo è difficile immaginare che decida di cambiare proprio l’endgame della storia.

E, conoscendo la sua passione per gli happy ending, è probabile che anche sullo schermo vedremo Belly e Conrad coronare il loro amore.

La vera domanda, semmai, è un’altra: la serie ci mostrerà di più del futuro della coppia, magari anche i figli o uno sguardo più ampio alla loro vita dopo il matrimonio?

E voi cosa ne pensate? Vorreste che la serie seguisse fedelmente il finale del libro, o vi piacerebbe un colpo di scena inaspettato?

