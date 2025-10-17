Marty Supreme: tutto sul film con Timothée Chalamet scritto da Federica Marcucci 17 Ottobre 2025 Dopo aver vestito i panni di Bob Dylan Timothée Chalamet si prepara a tornare al cinema con Marty Supreme, l’attesissimo film di Josh Safdie con Timothée Chalamet e Gwyneth Paltrow che uscirà a Natale negli Stati Uniti e il 22 gennaio 2026 in Italia. Il film è stato già presentato al New York Film Festival dove ha ricevuto una calorosa accoglienza, consacrandosi come titolo must-see della stagione. Di che cosa parla il film Marty Mauser è un venditore di scarpe con un’irrefrenabile ossessione per il ping pong che si muove nella New York degli anni ’50 fra truffe, scommesse, passioni proibite e sogni di gloria. Un’esistenza rocambolesca per un personaggio larger than life, eccentrico e ambiziosissimo, smodato e leggendario. Il cast del film Alla regia Josh Safdie (Diamanti grezzi), che imprime al film un ritmo folgorante, con un montaggio serrato e audaci scelte visive. Accanto a Timothée Chalamet, nel cast Gwyneth Paltrow, Odessa A’Zion, Tyler Okonma (il rapper Tyler, The Creator), Kevin O’Leary, Abel Ferrara, Fran Drescher. Il trailer del film Vi potrebbe interessare anche: Jumpers – Un Salto tra gli Animali, tutto sul film Disney Pixar Hunger Games: Sunrise on the Reaping – Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson e Woody Harrelson potrebbero tornare nei loro ruoli iconici