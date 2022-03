Anthony e Kate in Bridgerton 3? La conferma di Jonathan Bailey e Simone Ashley

Anthony e Kate ci saranno anche in Bridgerton 3! La terza stagione non è stata ancora confermata ufficialmente, ma Jonathan Bailey e Simone Ashley hanno già confermato che parteciperanno alla prossima serie: “Abbiamo intenzione di partecipare a tutti i matrimoni, ci saremo per sostenere i fratelli” ha scherzato l’attore durante un’intervista con Entertainment Tonight.

“Siamo molto emozionati di poter supportare tutti gli altri nelle loro storie d’amore. Non ho visto una serie tv che ti permette di farlo. E’ un’opportunità che arriva solo una volta nella vita di far parte di una famiglia e sapere che lavoreremo insieme per i prossimi 10 anni” ha aggiunto Jonathan. “E’ qualcosa di davvero speciale” ha aggiunto Simone, “penso sia solo l’inizio per Kanthony, c’è molto di più da esplorare“.

La presenza di Anthony e Kate in Bridgerton 3 sembrava quasi scontata, visto che il Visconte, in quanto capofamiglia, resterà a vivere a casa Bridgerton con la moglie ed il resto dei fratelli. Dopo l’addio inaspettato di Rege-Jean Page (il Duca di Hastings), però, nulla è scritto sulla pietra.

Charithra Chandran, invece, sembra aver confermato che non vedremo più Edwina, se non per un raro cameo: “La serie parla della famiglia Bridgerton e sicuramente lei fa parte di questo universo, ma non vedo la sua storia andare avanti in quel senso” ha spiegato. Alla fine di Bridgerton 2, però, la Regina aveva fatto intuire che le sarebbe piaciuto presentare il suo nuovo diamante della stagione al Principe.

Il terzo libro della collana di Julia Quinn racconta la ricerca dell’amore di Benedict Bridgerton ed è molto probabile che anche Bridgerton 3 seguirà lo stesso filone, continuando ad approfondire, però, anche altre storyline.

