Luchè e Paky: audio e testo di Che stai dicenn

Tra le nuove uscite di questo venerdì c’è anche Che stai dicenn, singolo inedito che Luchè ha realizzato insieme a Paky.

Prodotto da Sick Luke, il brano unisce due colleghi e amici, esponenti della scena rap partenopea.

Con questa canzone i due artisti vogliono rappresentare Napoli, la loro città d’origine, e in ogni angolo d’Italia.

Testo che stai dicenn di Luchè e Paky

Luke Skywalker sulla base

Twerk, twerkami sul c***o (Bitch)

Ho fumato e sono armato (Uh)

Lei mi vuole steso, lui mi vuole morto

Sono stressa-stressa-stressato (Uh)

Che staje dicenno? (Eh)

Che staje dicenno? (Che staje dicenno?)

Che staje dicenno? (Che staje dicenno?) (Uh)

Eh, quindicimila sul polso, il primo milione è sepolto

Leggi un libro sulle crypto, mi leggo il contratto nuovo (Uh-uh)

Rapper senza gusto contano soldi da poco (Ah, ah)

30k la croce sperando Cristo chiuda un occhio (Uh-uh)

Scommetto solo se vinco una casa

Scommettiamo che ti vendi la casa (Uh)

Tutti i miei haters si sono riuniti

Per il più grande suicidio di massa (Ah)

Tu vuoi un feat? Paghi

Vuoi un dissing? Gratis (Gratis)

C***o e palle di ferro

Che fanno din-din come un mazzo di chiavi (Uh-uh)

Il primo a girare in Ferrari a Scampia con i soldi del rap

Lei vuole i fiori

Prima ‘ste t***e erano solo un problema per calciatori (Okay)

Entro in doccia col Glock

Dissero che ero finito

Ma sulla tomba c’ho il segno dell’infinito

Preso dalla noia ho sempre aggredito (P**à)

Twerk, twerkami sul c***o (Bitch)

Ho fumato e sono armato (Uh)

Lei mi vuole steso, lui mi vuole morto

Sono stressa-stressa-stressato (Eh)

Che staje dicenno? (Eh)

Che staje dicenno? (Che staje dicenno?)

Che staje dicenno? (Che staje dicenno?)

Chi è Luchè: biografia e canzoni

Nome d’arte di Luca Imprudente (Napoli, 7 gennaio 1981), è un rapper e produttore italiano.

Attivo dalla fine degli anni ‘90, ha iniziato la sua carriera con il gruppo Co’Sang.

Dopo lo scioglimento del duo, Luchè ha intrapreso una carriera solista, pubblicando L1 ed in seguito L2 per l’etichetta milanese Roccia Music.

Con l’album Malammore del 2016, certificato disco d’oro solo due anni dopo l’uscita, Luchè conferma la sua presenza nella scena hip hop italiana e si afferma sempre di più.

Chi è Paky: biografia e canzoni