SKAM Italia cast: tutti gli attori ed i personaggi della serie

Skam Italia è una italiana, remake dell’omonima serie norvegese, iniziata nel 2018 ed adattata da Ludovico Bessegato per TIMVision. Le quattro stagioni della serie raccontano la vita giornaliera di alcuni studenti, di un liceo Liceo J.F. Kennedy di Roma; ogni stagione è incentrata in particolare su uno o due ragazzi che fanno parte di questo gruppo di amici.

Le tematiche affrontate principalmente sono il sentirsi parte di una società, l’omosessualità, le malattie mentali, la fede ed la diversità. Il cast di SKAM Italia è formato da tantissimi personaggi e per questo abbiamo pensato di fare una piccola guida per conoscere meglio anche gli attori che li interpretano.

Ecco l’elenco completo di tutti i personaggi e gli attori di SKAM Italia (clicca sul nome del personaggio per leggere la scheda completa:

Ludovica Martino è Eva Brighi

Eva è una studentessa del Liceo J.F. Kennedy di Roma, trasferitasi dalla succursale alla sede centrale. Timida e un po’ insicura, i suoi unici compagni sono il fidanzato Giovanni e Martino, migliore amico di entrambi. Nel corso della prima stagione, di cui è protagonista, Eva vive un percorso travagliato fatto di gelosie, dubbi, incertezze e sensi di colpa, ma scopre anche la vera amicizia, concretizzata nel gruppo che arriva a formare con Eleonora, Silvia, Federica e Sana.

Nella versione originale il suo personaggio si chiama Eva Kviig Mohn (Lisa Teige).

Ludovico Tersigni è Giovanni Girau

Giovanni è un ragazzo vivace e simpatico, molto legato ai suoi amici, che possono sempre contare su di lui. La sua relazione con Eva finisce di comune accordo al termine della prima stagione, per via di alcune incomprensioni ed errori commessi da entrambi. Sarà il primo del gruppo di amici con cui Martino farà coming-out, accettandolo immediatamente e da quel momento sviluppando un fortissimo istinto di protezione nei suoi confronti, che si manifesterà in più occasioni nelle altre stagioni.

Nella versione originale il suo personaggio si chiama si chiama Jonas Noah Vasquez (Marlon Langeland).

Federico Cesari è Martino Rametta

Martino è apparentemente un ragazzo estroverso e spensierato, così come i suoi migliori amici Giovanni, Elia e Luchino. Dietro la sua facciata spiritosa e vivace però si celano i timori per la scoperta della sua sessualità. Durante la seconda stagione il suo percorso verrà segnato dalle difficoltà per l’accettazione e la presa consapevolezza di sè stesso, dal dolore per la sua complicata situazione famigliare, ma anche dall’incontro con quello che sarà il suo grande amore, Niccolò.

Nella versione originale il suo personaggio si chiama si chiama Isak Valtersen (Tarjei Sandvik Moe).

Beatrice Bruschi è Sana Allagui

Diretta, schietta e senza peli sulla lingua, Sana è una ragazza italo-tunisina, anche lei parte del gruppo di amiche, di cui è la “mente” principale. Musulmana praticante, vive la fede con serietà e devozione ma senza rinunciare, nei suoi limiti, allo svago e al divertimento. Nella quarta stagione si innamora di Malik, migliore amico del fratello Rami. Nel mentre affronterà un difficile periodo fatto di frustrazione dovuta al suo sentirsi totalmente incompresa dalla società che la circonda e dai suoi stessi amici, che la porterà anche a compiere azioni inaspettate.

Nella versione originale il suo personaggio si chiama si chiama Sana Bakkoush (Iman Meskini).

Benedetta Gargari è Eleonora Sava

Bella e spigliata, Eleonora è parte del gruppo di amiche formato anche da Eva, Silvia, Sana e Federica: è di grande supporto per loro, sempre pronta a sostenerle ed appoggiarle. Trasferitasi al Kennedy da un altro liceo a metà del terzo anno, appare come una ragazza sicura di sè, intelligente e molto matura. Nel privato è in realtà una persona molto fragile, riservata e chiusa. Fin dall’inizio della serie conosce Edoardo, il ragazzo più popolare del Kennedy, sebbene si dimostri totalmente immune ai suoi continui tentativi di conquistarla, Eleonora è in realtà attratta da lui al punto di innamorarsene, ricambiata.

Nella versione originale il suo personaggio si chiama è Noora Amalie Sætre (Josefine Frida Pettersen)

Giancarlo Commare è Edoardo Incanti:

Edoardo è il bello della scuola e noto playboy. Oggetto principale delle attenzioni di Silvia, va a letto con lei per poi umiliarla davanti ai suoi amici, scusandosi però del suo comportamento in seguito. Edoardo inizia a provare interesse per Eleonora, l’unica ragazza ad averlo affrontato e lasciato senza parole, finendo per innamorarsene. Dopo circa un anno dal loro primo incontro/scontro, i due si mettono insieme nella terza stagione.

Francesco Centorame è Elia Santini

Amico di Martino, Giovanni e Luchino. Sempre ironico e con la battuta pronta, Elia è la personalità più istintiva e meno razionale del gruppo. Ha un rapporto fortissimo con i suoi amici, in particolare con Giovanni con il quale si intende con un solo sguardo.

Nicholas Zerbini è Luca “Luchino” Colosio

Luchino è un amico di Martino, Giovanni ed Elia. Simpatico ed un po’ ingenuo, è sempre la vittima preferita degli scherzi degli altri tre. Alla fine della terza stagione inizia una relazione con Silvia.

Greta Ragusa è Silvia Mirabella

Silvia è una ragazza spumeggiante, propositiva e con una grande attenzione allo stile e alla vita sociale. Inizialmente un po’ immatura, durante le stagioni vive un importante percorso di crescita.

Martina Lelio è Federica Cacciotti

Federica è una ragazza allegra, solare e dalla spiccata ironia e simpatia che fanno di lei l’anima comica della compagnia. Sempre positiva e sorridente, il suo carattere la porta a non prendersi troppo sul serio e a sdrammatizzare diverse situazioni.

Rocco Fasano è Niccolò Fares

Niccolò è un ragazzo più grande trasferitosi al Kennedy a seguito di uno spiacevole episodio avvenuto alla sua vecchia scuola. Soffre di disturbo borderline di personalità e a causa della sua malattia si sente sempre tremendamente solo. Dopo aver incontrato Martino se ne innamora perdutamente e lo conquista al primo istante, tanto da decidere di lasciare definitivamente la ragazza per stare con lui.

Pietro Turano è Filippo Sava

Fratello maggiore di Eleonora, Filippo è uno studente universitario e un ragazzo dichiaratamente gay, solare e spigliato. Molto legato alla sorella che lo considera quanto di più vicino a una figura genitoriale lei abbia mai avuto ed è fondamentale anche per Martino, aiutandolo a comprendere ed accettare la sua sessualità senza pregiudizi.

New entry di SKAM Italia 4:

Mehdi Meskar è Malik



Ibrahim Keshk è Rami Allagui



Ryan Daroui è Luai

Danial Daroui è Driss

Leila Rusciani è Madre Sana

Ahmed Hafiene è Padre Sana

Sonia Amini è Maryam

Somaia Taha Ebrahim Halawa è Medja

Le UFB:

Nina Fotaras è Laura

Andrealuna Posocco è Sara

Martina Gatti è Emma Covitti

Alice Luvisoni è Carlotta

Gli amici di Edoardo:

Lorenzo Vigevano è Chicco Rodi

Luca Grispini è Federico Canegallo

Altri personaggi di SKAM Italia:

Julia Wujkoswska è Sofia (l’Argentina)

Pietro Ragusa è Padre Silvia

Massimo Reale è Dott. Spera