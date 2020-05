Jonas Brothers: il video di X dedicato ai maturandi!

La maturità è un rito di passaggio per tantissimi e in America come in Italia non ci sarà nessuna notte prima degli esami e nessuna festa per celebrare l’evento. Ecco perché i Jonas Brothers hanno voluto dedicare il loro ultimo singolo X a tutti coloro a cui toccherà la Graduation nel 2020.

Con un video divertentissimo e con l’aiuto anche di alcuni fan che si sono cimentati nella X challenge su TikTok, Nick Jonas, Joe Jonas e Kevin Jonas con il supporto di Karol G hanno messo su questo video cantando live il loro brano, perfetto per l’estate.

Qui per guardare il video di X dei Jonas Brothers

"X" (Live on #GraduateTogether: America Honors The High School Class of 2020

La canzone si candida a diventare uno dei tormentoni di questa estate grazie anche alla collaborazione con l’artista latinoamericana. Il brano è stato presentato per la prima volta all’interno del documentario Happiness Continues e i fan hanno insistito tantissimo perché la band dei tre fratelli rilasciasse il brano quanto prima.

Se quest’anno siete anche voi di maturità, potete cercare di smorzare la tensione ascoltando e scatenandovi con questo brano.