Marta Losito intervista Beatrice Bruschi di Skam Italia 4 (Video!)

Marta Losito, una delle influencer e tiktoker più seguite in Italia, ha avuto l’occasione qualche ora fa grazie a RDS Next di intervistare Beatrice Bruschi!

L’attrice, come di certo saprete, è la protagonista assoluta di Skam Italia 4, la serie cult fra i teenager da poco finalmente sbarcata su Netflix. Alla bravissima e splendida Beatrice (che noi di Ginger abbiamo intervistato in questa occasione) Marta Losito ha fatto un sacco di domande interessanti e, soprattutto, ha rivelato di essere una fan sfegatata della serie.

Marta Losito ha infatti raccontato di aver fatto un binge watching selvaggio della serie proprio come molti di noi.

Ecco, a proposito, come Beatrice Brusch ha cercato di spiegare l’incredibile successo di Skam Italia 4 a Marta Losito.

La serie racconta una realtà che esiste, una sorta di verità. Il suo punto forte è proprio il fatto che tratta dei temi delicati e important ma naturalezza e tranquillità…Questo è il segreto di Skam. le persone per la prima volta in Italia ci si rivedono. Io stessa se fossi adolescente mi sarei rivista in Skam. In questo senso invito parecchio gli adolescenti!

Qui sotto potete recuperare il video integrale dell’intervista di Marta Losito a Beatrice Bruschi!





Marta Losito con Beatrice Bruschi, Intervista su Skam Italia in live IG

La quarta stagione di Skam, come vi abbiamo raccontato nel nostro Ginger podcast, è davvero molto particolare e “importante” rispetto alle altre. Al centro delle vicende c’è infatti Sana, una giovane ragazza di religione musulmana che si ritrova di fronte ad una serie di sfide e contrasti interiori.

Per rendere la storia di Sana credibile il regista, Ludovico Bessegato, sceneggiatore della serie e showrunner per Cross Productions fin dalla prima stagione, si è avvalso della collaborazione — come consulente alla sceneggiatura di Sumaya Abdel Qader. La sociologa è una scrittrice con all’attivo già due romanzi pubblicati per Mondadori, madre di tre figli, musulmana praticante, molto attiva nella sua comunità e attivista per i diritti delle donne.