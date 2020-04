Ludovico Tersigni: le differenze tra Giovanni di SKAM Italia e Ale di Summertime

Ludovico Tersigni è ormai il re dei teen drama italiani. L’attore romano, infatti, ha conquistato milioni di adolescenti italiane (e non solo) con il suo ruolo in SKAM Italia e, dal 29 Aprile, sarà conosciuto a livello internazionale nei panni di Ale di Summertime, la nuova produzione originale Netflix.

Ho avuto l’occasione di chiacchierare un po’ con lui in occasione del lancio proprio di quest’ultima serie e gli ho chiesto in che modo si è approcciato al personaggio di Alessandro rispetto a quello di Giovanni. Entrambi i personaggi hanno in comune il “luogo di partenza”, Roma, ma le loro vite e le loro personalità non potrebbero essere più diverse.

Se Giovanni è un normale ragazzo delle superiori, molto legato al suo gruppo di amici, il personaggio di Ludovico Tersigni in Summertime è stato allevato per essere un campione. Alessandro Alba, infatti, è cresciuto sulle moto e fin da bambino il padre lo ha allenato per farlo diventare il numero uno. Divenuto ormai un pilota professionista, si è preso una pausa a causa di un incidente che ha quasi messo fine alla sua carriera. Durante l’estate rimette in discussione le sue scelte e si innamora di Summer, grazie alla quale avrà la possibilità di scoprire se stesso da un nuovo punto di vista e capire cosa vuole fare veramente dalla sua vita.

Ecco cosa ci ha raccontato Ludovico Tersigni sulle differenze tra Giovanni di SKAM Italia e Ale di Summertime:

Summertime - Netflix: Intervista a Ludovico Tersigni e Coco Rebecca Edogamhe

SINOSSI di SUMMERTIME:

Summertime è una moderna storia d’amore, ambientata durante l’estate, sulla costa adriatica. Un’attrazione innegabile unisce Ale (Ludovico Tersigni) e Summer (Coco Rebecca Edogamhe) due ragazzi che provengono da mondi molto diversi. Lui è un ex campione di moto, ribelle e deciso a riprendere in mano le redini della sua vita. Lei è una ragazza che rifiuta di omologarsi alla massa e sogna di volare lontano ma sa di essere il collante della sua famiglia.

Il loro amore sboccerà allo schiudersi dei primi ombrelloni sulla spiaggia e crescerà forte e vibrante assieme al sole dell’estate. Per entrambi, le vacanze saranno un viaggio indimenticabile che li porterà lontano da quello che erano prima di conoscersi.