Skam Italia: chi è Alice Luvisoni, l’interprete di Carlotta

Parlando della quarta stagione di Skam Italia è impossibile non menzionare il gruppetto di mean girls, grandi rivali della la nostra girl squad protagonista in questo nuovo ciclo di episodi, di cui oggi vi presentiamo una new entry speciale.

Le componenti del gruppo sono per la maggior parte volti noti della serie: abbiamo Laura Pandakovic (interpretata da Nina Fotaras), ex-migliore amica di Eva (e ex-ragazza di Giovanni) già incontrata nella prima stagione, poi ritroviamo Emma Covitti (interpretata da Martina Gatti), già introdotta nella seconda stagione quando si è presa una cotta per Martino e, ferita dalla notizia che in realtà il ragazzo fosse innamorato di Niccolò, diffonde la notizia dei due.

Ma come anticipato, ci sono anche volti nuovi, tra cui quello di Alice Luvisoni, che interpreta Carlotta. Chi è Alice? E cosa sappiamo di lei?

Ecco tutto quello che c’è da sapere su Alice Luvisoni di Skam Italia 4:

Alice non è un volto sconosciuto per i teenagers italiani. Anzi, la giovane e promettente attrice è in realtà una youtuber italiana nota con il nome di AliLuvi, che conta 159.000 iscritti sul suo canale youtube e 103k followers su Instagram.

Quello di Carlotta in Skam è il suo debutto nel mondo della recitazione, che è sempre stato tra i suoi sogni. Alice ha infatti studiato per un anno in una scuola di recitazione per il cinema e adesso frequenta il teatro.

Tra le sue passioni c’è anche la danza e la ginnastica ritmica, che come ha raccontato sui social, ha praticato per ben 10 anni.

È fidanzata con l’attore Matteo Oscar Giuggioli (Un passo dal cielo, Succede ).

(Un passo dal cielo, ). Alice studia alla facoltà di Lettere e Filosofia della Cattolica di Milano, corso Linguaggi dei Media, con specializzazione in Cinema e audiovisivi.

La quarta stagione di Skam Italia è disponibile su TIMVISION e Netflix dal 15 maggio.

