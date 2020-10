SKAM Italia: Data di uscita e trama del libro di Beatrice Bruschi

Beatrice Bruschi, protagonista e rivelazione di SKAM Italia soprattutto nella quarta stagione, ha scritto il suo primo libro. Il titolo è Nessuna differenza. Come ho capito che le emozioni ci rendono tutti uguali e vuole far riflettere. Un romanzo in cui invita i giovani ma anche gli adulti a non lasciarsi fermare dai pregiudizi. Ecco trama, data di uscita e prezzo

Un giorno ho letto una frase di David Hume che mi ha colpito molto: La bellezza delle cose esiste soltanto nella mente di chi le contempla. Nonostante la mia giovane età, ho capito che anche la diversità esiste solo negli occhi di chi vuole vederla. Tutti infatti proviamo le stesse emozioni e i nostri volti le rappresentano in maniera identica in ogni angolo del mondo, abolendo di fatto qualsiasi tipo di barriera culturale, religiosa o etnica. Non c’è nessuna differenza a separarci e, rivivendo le emozioni che ho provato in alcuni momenti della mia vita, in questo libro mi piacerebbe condividere con voi gli aspetti che secondo me ci uniscono e ci rendono uguali.

Qui dentro non c’è soltanto Beatrice, ma c’è una parte di me che è uguale in tutti voi.

Beatrice Bruschi (conoscila meglio qui) è acuta, sensibile e profonda. Studiando. Fin da piccola ha lottato per diventare attrice e contro ogni pregiudizio. Leggendo ha scoperto come nel mondo proviamo tutti le stesse emozioni e le esprimiamo allo stesso modo. Dalla paura alla felicità, passando per la rabbia, la sorpresa, il disgusto, la tristezza e il disprezzo e questo è stato illuminante. Partendo dalle 7 emozioni che accomunano tutti noi, l’attrice di SKAM Italia ripercorre nel libro alcuni episodi della sua vita. Il racconto è sincero è profondo come un diario e pensato per i suoi coetanei ma non solo.

Una riflessione per condividere un modo nuovo di guardare gli altri. Il titolo Nessuna Differenza racchiude perfettamente tutto questo. La diversità esiste solo negli occhi di chi vuole vederla, così l’attrice di SKAM Italia descrive l’immagine che accompagna la copertina del suo libro. Il libro uscirà il 29 ottobre a un prezzo di 16 euro ed è edito da Harper Collins. Vi informiamo che è già possibile preordinarlo su Amazon.