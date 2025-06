Nahaze: Burnout è il nuovo singolo dopo la partecipazione ad Amici 23

Burnout è il nuovo singolo di Nahaze, disponibile da venerdì 13 giugno su tutte le piattaforme di streaming e in rotazione radiofonica. A distanza di poche settimane dall’ultima release Tanto da fare, pubblicata lo scorso 16 maggio, la cantautrice italo-inglese è tornata con il secondo singolo (prod. GRND) del suo nuovo progetto discografico per Sugar Music.

Protagonista della narrazione della canzone è l’antagonismo tra le emozioni ed i sentimenti dissonanti che una relazione può innescare: Tocchi le note dei miei accordi / Mi porteresti alla follia / Dovrò bruciare i miei ricordi / Per continuare a vivere.

Una giostra adrenalinica di stati d’animo e di percezioni ondeggianti che traghettano ogni sensazione verso il suo contrario: Si divertiranno tutti tranne me alla festa / Vado su e giù come un’altalena / Siamo gladiatori in mezzo all’arena).

Nahaze parla del nuovo singolo

“Burnout è caratterizzato sia testualmente che musicalmente dal dualismo tra dolcezza e aggressività. Con questo brano ho provato a descrivere il caos che le relazioni possono causare dentro di noi, come una persona che arriva a conoscerti a fondo e a farti provare delle emozioni forti e belle, possa provocare poi l’esatto opposto, fino a raggiungere il punto in cui riesce a cambiare il tuo umore.

Nonostante il termine ‘burnout’ sia utilizzato principalmente in ambito lavorativo, secondo me era perfetto per descrivere l’indole di quelle relazioni talmente altalenanti, da far esaurire o bruciare un rapporto a causa dello stress che ne deriva”.

Nahaze, alias Nathalie Hazel Intelligente, classe 2001, è nata ad Acquaviva delle Fonti (BA) da madre inglese ed è cresciuta a Matera, lasciandola nel 2019 per trasferirsi a Milano. Il suo nome d’arte deriva dalla fusione tra il suo primo nome Nathalie ed il secondo nome Hazel, lo stesso della nonna materna. Nel dicembre del 2019 ha pubblicato Carillon, brano che vanta la collaborazione di Achille Lauro e Boss Doms e che ha ottenuto la Certificazione Disco d’Oro.

La sua perfetta conoscenza dell’italiano e dell’inglese le ha permesso di scrivere e cantare brani che miscelano perfettamente le due lingue. Nel 2024, ha partecipa ad Amici, con il brano Oro Oro Oro, esperienza importante che ha rappresentato uno dei suoi punti di partenza e nello stesso anno, ha firmato un contratto discografico con Sugar Music.