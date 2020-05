Skam Italia 4: il cast commenta la quarta stagione in videochat

Skam Italia 4 è stata un successone. La quarta stagione della serie italiana, remake di quella norvegese, ha sempre tenuto i fan incollati al piccolo schermo ma questa stagione ha superato di gran lunga le aspettative. Dedicata al personaggio di Sana (Beatrice Bruschi) giovane ragazza italiana musulmana di seconda generazione, ha affascinato anche il cast che è stato protagonista di questa serie.

Non sapendo se ci sarà o meno una quinta stagione, anche se qualche speranza c’è (ve ne abbiamo parlato qui), l’intero cast della serie si è riunito per commentare insieme questa ultima stagione.

Ecco il video del cast di Skam Italia 4

Skam Italia | Il cast reagisce alla stagione 4 | Netflix Italia

Anche se ormai la stagione l’abbiamo vista tutti Netflix ci sta deliziando con diversi contenuti, così da non sentirci mai troppo distanti dal nostro cast preferito. Noi di Gingergeneration.it abbiamo intervistato i protagonisti della quarta stagione oltre a parlare con lo showrunner Ludovico Bessegato che ci ha dato alcune chiavi di lettura interessanti.

La quarta stagione è disponibile integralmente su TIMVISION e su Netflix e potete vederla e rivederla quando volete. Proprio di quest’ultima stagione ne abbiamo parlato con la sua protagonista Sana (interpretata da Beatrice Bruschi) che ci ha raccontato come ha fatto a prepararsi per questa stagione e qual è il suo rapporto con il personaggio che interpreta (QUI per la video intervista).

E voi siete fan di Skam Italia 4?