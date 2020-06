Netflix: Ecco dove sono le location in Italia di Skam, Curon e altre serie

Il cineturismo e la voglia di visitare i luoghi in cui hanno avuto luogo le riprese di film e serie appassiona moltissimi fan. Negli ultimi mesi le produzioni italiane di Netflix sono state diverse: Curon, Summertime, Baby solo per citarne alcune. Vi piacerebbe sapere e magari visitare le location?

Iniziamo il viaggio nelle location delle più recenti serie italiane di Netflix da Luna Nera. Un fantasy con radici in storie e leggende con al centro il tema della stregoneria. Le scene che riguardano gli esterni sono state girate tra il Lazio e la Toscana la produzione ha scelto la Tuscia probabilmente per le sue atmosfere magiche, selvagge e antiche. Uno dei borghi che sembra fermo nel tempo è Canale Monterano con numerosi edifici in rovina. Anche Sutri che sorge su un rilievo di tufo, in provincia di Viterbo, ha fatto a Luna Nera. Montecalvello, Celleno (sulle sponde del lago di Bolsena), il pittoresco borgo di Soreno e il parco degli acquedotti di Roma sono altre location visitabili.

Qualche settimana fa vi avevamo parlato di Curon e delle leggende del paese (scoprile qui). Le riprese della serie Netflix hanno prese vita principalmente in Alto Adige nell’arco di tre mesi. In particolare, la troupe ha lavorato sul set a Bolzano, soprattutto in Val Venosta tra Curon e Malles, ma anche sul Lago di Caldaro e a San Felice.

Tornando indietro di qualche mese e cambiando genere se vi è piaciuta Baby sappiate che il cast ha girato a Tor Vergata, dove “sorge” il Liceo Collodi della serie e poi nella zona di Piazza Navona, tra hotel di lusso e locali. Summertime ci ha fatto fare un tuffo nell’estate della riviera romagnola. Gran parte delle riprese degli esterni hanno preso vita a Ravenna e le scene di mare tra Marina di Ravenna e Cesenatico.

Se siete fan di SKAM Italia la produzione ha stilato una lista completa delle location per scoprirle in una sorta d tour: la trovate sulla pagina facebook. Un viaggio tra i quartieri di Roma, passando per le spiagge di Osti e Fregene e anche per Bracciano e Milano. Le scene relative alla scuola sono ambientate a Trastevere (Liceo Kennedy nella realtà) e al Testaccio. La fermata dell’autobus è nei pressi delle Terme di Caracalla e anche lo Stadio dei Marmi è ricorrente nella serie.