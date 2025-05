Disneyland Paris presenta il Disney Music Festival

“Ogni performance del Disney Music Festival è il risultato di un lavoro meticoloso svolto in stretta collaborazione tra i gruppi creativi di Disneyland Paris e i musicisti per far riviver tutta l’emotività della narrazione che sta dietro ai Grandi Classici dell’animazione Disney e Pixar. Grazie all’esperienza delle squadre musicali di Disneyland Paris, questi brani emblematici sono stati riarrangiati, offrendo ai visitatori una riscoperta originale attraverso un sound contemporaneo”, spiega Guillaume Coignard, produttore musicale a Disneyland Paris.

Ecco tutto quello che vi aspetta a Disneyland Paris

Durante il Disney Music Festival, il Parco Disneyland si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto con diverse aree che offrono una diversità di stili che vanno dalla musica classica al pop, al folk, al rock e all’elettronica, garantendo un’esperienza musicale eclettica. Ogni angolo risuona al ritmo del proprio universo: a Frontierland, la Fiesta Latina di Miguel fa rivivere l’energia dei mariachi insieme a Miguel direttamente dal film Coco, mentre a Town Square, Mary Poppins e la Pearly Band – un’orchestra londinese con sonorità jazz – trasportano i visitatori nel mondo del film Disney Mary Poppins (1964), mentre Vaiana e i suoi Musicisti ad Adventureland fanno ballare grandi e piccini al ritmo di melodie ispirate alle isole del Pacifico. A Fantasyland, Rapunzel e Flynn offrono un incontro musicale per scattare fotografie e firmare autografi, mentre a Discoveryland Stitch accoglie i fan per un incontro in perfetto stile rock’n’roll hawaiano.

Uno dei punti salienti di questo ricco e variegato programma è La Banda Musicale di Minni, un’entusiasmante parata musicale su Main Street, U.S.A., guidata da Minni e dai suoi 12 musicisti, tra cui percussionisti e suonatori di ottoni. Qui il pubblico potrà ascoltare brani iconici come “Hakuna Matata” (Il Re Leone), “Nell’ignoto” (Frozen 2) e la famosa melodia “Yo Ho, A Pirate’s Life for me” tratta dalla saga Pirati dei Caraibi.

Un altro momento clou del Disney Music Festival è il concerto Disney Music Hits, uno spettacolo dal vivo dal sapore pop-rock che infiamma il palco del Teatro Videopolis, dove il pubblico è guidato da Cip e Ciop e da un gruppo di 6 musicisti – un batterista, un bassista, due chitarristi, un tastierista e un sassofonista – e 5 cantanti. Insieme, rivisitano i brani preferiti Disney e Pixar come “Un Amico Come Me” (Aladdin), “Sei Dentro Me” (Tarzan), “Nobody Like U” (RED) e “Try Everything” (Zootropolis).