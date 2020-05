Skam Italia 4: chi sono le UFB e cosa significa l’acronimo

Ogni teen drama ha le sue mean girls. Ogni adolescente è parte di un gruppo che è rivale di un altro. Di sicuro lo è sempre nel mondo del cinema e della televisione. Non può mancare, quindi, neanche in Skam Italia, che fa oggi il suo debutto con la quarta stagione su TIMVISION e Netflix.

Le ragazze cattive di Skam Italia sono le UFB.

UFB è il simpatico acronimo con cui il gruppo di ragazze protagoniste della serie – Sana, Eva, Silvia, Federica – definiscono le loro rivali a scuola. Unione Fregne Bastarde. Un termine che tornerà spesso nella quarta stagione, visto che le UFB competono con le protagoniste per l’affitto della casa vacanza a Mykonos dopo la maturità. E un mucchio di guai sembrano dietro l’angolo, specialmente per Sana Allagui (Beatrice Bruschi).

Ma entriamo nei dettagli e scopriamo meglio chi sono i membri delle UFB.

Laura Pandakovic, interpretata da Nina Fotaras, è stata già un personaggio secondario nella prima stagione. Ex-amica di Eva e ex-ragazza di Giovanni, porta da sempre rancore ai due per averla tradita.

Emma Covitti, interpretata da Martina Gatti, è arrivata nella seconda stagione come pseudo-interesse amoroso per il personaggio di Martino. Dopo qualche incomprensione, i due però hanno fatto pace.

Carlotta, interpretata da Alice Luvisoni, è la new entry della serie, quindi anche il membro più fresco e recente delle UFB.

Sara, interpretata da Andrea Luna Posocco, è il membro di cui sappiamo di meno se non che è la migliore amica di Laura. Che ci sarà modo di conoscerla meglio nel corso della quarta stagione? Chissà.

La quarta stagione di Skam Italia vedrà Sana al centro della storia. Come ha rivelato la protagonista Beatrice Bruschi durante la conferenza stampa per la presentazione della serie:

Nella quarta stagione approfondiremo di più il conflitto interiore di Sana sull’avere una fede molto forte, ma anche il desiderio di voler partecipare alla vita sociale della sua scuola con le amiche e vivere una vita sentimentale.

Cosa ne pensate delle UFB in Skam Italia 4? Chi è la vostra preferita?