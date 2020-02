Marco Sentieri racconta la storia di Billy Blu: ecco chi è! (Video intervista)

In una giornata di sole a dir poco splendida la redazione di Ginger Generation ha avuto l’occasione di intervistare Marco Sentieri, una delle Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2020!

Il cantante, come già vi avevamo raccontato qui,è in gara alla 70° edizione del Festival di Sanremo 2020 con il brano Billy Blu. Stiamo parlando di una canzone molto intensa ed emozionante che tratta un tema delicato, il tema del bullismo.

Marco, che ha sfoggiato per l’occasione un outfit che abbiamo adorato, ci ha raccontato in questa occasione la difficile storia di Billy Blu, ispirata ad eventi realmente accaduti. Il pezzo parla in modo delicato ma diretto ed efficace del bullismo, un tema che ci sta davvero molto, molto a cuore.

Molti adolescenti (e non solo) sono purtroppo ancora vittime di una piaga che dovremmo cercare di estirpare, una volta per tutte. Marco, in questo senso, ha cercato a modo suo anche di spiegarci come difendersi dagli insulti e come dunque affrontare le offese dei bulli.

Non perdetevi la nostra video intervista esclusiva a Marco Sentieri al Festival di Sanremo 2020!

Marco Sentieri racconta la storia di Billy Blu: ecco chi è! | Sanremo 2020

Marco Sentieri, vi ricordiamo, è uno dei concorrenti che si è guadagnato un posto d’onore all’Ariston dopo aver partecipato al contest Sanremo Giovani 2019. Qui Marco ha battuto, in un serratissimo “duello” la cantante Shari, dopo il pareggio decretato dalla giuria in studio (composta da Pippo Baudo, Carlo Conti, Antonella Clerici, Gigi D’Alessio e Piero Chiambretti). Il trionfo di Marco è poi dipeso dal televoto da casa, che ha per l’appunto premiato l’artista campano.

La prima volta all’Ariston in diretta su Rai Uno, invece, per Marco è arrivata il 5 febbraio, in occasione della seconda serata del Festival di Sanremo 2020.

Il pezzo di Marco Sentieri, vi informiamo, porta la prestigiosa firma del compianto autore scomparso a febbraio di quest’anno, Giampiero Artegiani. Facciamo un grandissimo in bocca al lupo a Marco Sentieri per la sua esperienza sanremese e per il suo percorso artistico!