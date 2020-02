Non c’è dubbio alcuno che lo scontro fra Bugo e Morgan e la loro eliminazione sia stato l’argomento più discusso di questo Festival di Sanremo 2020. Come di certo ormai saprete, i due artisti sono stati squalificati dalla gara dei BIG per defezione. Bugo ha infatti lasciato il palco alla quarta puntata dopo le offese ricevute da Morgan.

Marco Castoldi, che tutti noi conosciamo ormai molto bene, ha infatti deciso di modificare il testo della canzone Sincero, con cui era in gara con Bugo, con pesanti frecciatine al collega. Ecco, a proposito, le parole utilizzate da Morgan nei confronti di Bugo:

Che brutte intenzioni la maleducazione, la tua brutta figura di ieri sera, la tua ingratitudine, la tua arroganza … Ringrazia il cielo sei su questo palco, rispetta chi ti ci ha portato dentro.

Il giorno dopo, a Sanremo, i due artisti hanno tenuto due separate conferenze stampa per raccontare la loro versione dei fatti. E a quanto pare, come ci aspettavamo, Bugo aveva raccontato fedelmente tutto quello che era successo nel dietro le quinte. Morgan, dal canto suo, aveva raccontato una vicenda che non corrispondeva esattamente ai fatti. Qui sotto, a proposito, potete recuperare il video integrale della conferenza stampa fiume di Morgan sul caso Bugo.

Sanremo 2020: La conferenza stampa di Morgan contro Bugo

A rivelarci la verità è stata la trasmissione Dietrofestival, trasmessa lo scorso 9 febbraio. La trasmissione ha infatti mandato in onda le scene subito precedenti all’entrata in scena dei due artisti. Morgan, come rivelato da Bugo, non aveva fatto altro che provocare ed insultare l’ormai ex amico per tutto il tempo.

Qui sotto potete recuperare il video del backstage con il litigio di Bugo e Morgan al Festival di Sanremo 2020.

Ringraziamo Morgan e Bugo per averci regalato quel pizzico di trash sanremese senza il quale nessun festival potrebbe essere definito tale!