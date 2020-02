Il Festival di Sanremo 2020 non avrebbe potuto concludersi nel modo più romantico. In occasione della puntata speciale di Domenica in di quest’oggi su Rai Uno, Diodato ha in qualche modo confermato un rumor di cui già vi avevamo parlato su Ginger Generation! Fai rumore, la sua canzone in gara al Festival di Sanremo 2020, sarebbe infatti dedicata a Levante!

Mara Venier, che sappiamo essere molto curiosa, ha infatti incalzato l’artista (in grande imbarazzo!) chiedendogli a chi fosse dedicata la sua canzone. Diodato ha spiegato che il pezzo parla di incomunicabilità fra due ex fidanzati. Ecco qui il video della sua risposta!

Diodato che la prende alla larga e Mara che lo sputtana dicendo di Levante “NE PARLO IO TRANQUILLO” ✈️✈️✈️ #DomenicaIn pic.twitter.com/ZQgoaafmxb — LeMetaMorizzate (@meta_moro) February 9, 2020

Diodato e Levante, come forse saprete, sono stati fidanzati circa un paio di anni, subito dopo la separazione dell’artista siciliana da Bloody Beetroots. La loro relazione si è conclusa pochi mesi fa e, a quanto pare, i due sono rimasti in ottimi rapporti.

Fai rumore, come Diodato ci ha raccontato nella nostra video intervista a Sanremo, è un brano incentrato sulla necessità di abbattere la barriera dell’incomunicabilità, soprattutto nell’era dei social. Fino ad oggi, l’artista non si era ancora esposto sulla dedica del brano, rimanendo più su un significato generale.

Come vi abbiamo raccontato qui su Ginger Generation, fra l’altro, Levante si è dimostrata davvero super orgogliosa del suo ex fidanzato. Dopo la vittoria, l’artista è apparsa sui social visibilmente emozionata, segno che il brano di Diodato le aveva lasciato un segno profondo.

Nelle sue Instagram Stories, a proposito, Coez aveva scherzato con Levante (facendola diventare rossa come un pomodoro!) sul fatto che il pezzo fosse dedicato proprio a lei. E, incredibile ma vero, alla fine ci aveva azzeccato!

Ecco la nostra video intervista a Diodato a Sanremo 2020!

Diodato spiega il significato del testo di Fai rumore | Sanremo 2020

Watch this video on YouTube

Fai rumore, vi ricordiamo, è incluso nel nuovo disco di Diodato, intitolato Che vita meravigliosa e in uscita il prossimo 14 febbraio. Al suo interno troveremo oltre a Fai rumore anche il pezzo omonimo colonna sonora del nuovo film di Ferzan Ozpetek.

L’artista tarantino, inoltre, avrà l’onore di partecipare a maggio di quest’anno all’Eurovision Song Contest in programma a Rotterdam!