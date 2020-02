Diodato: la reazione alla vittoria di Sanremo 2020 (e quella di Levante)

Diodato, come ormai saprete tutti, ha vinto (meritatamente!) il Festival di Sanremo 2020 con il brano Fai Rumore. Il pezzo, estratto dal disco Che vita meravigliosa, ha battuto la concorrenza di Francesco Gabbani, secondo con Viceversa, e i Pinguini Tattici Nucleari con Ringo Starr.

La vittoria di Diodato, anticipata dal premio della sala stampa, è giunta intorno alle 2:20 di notte, di fronte a milioni di telespettatori. Come sempre, una volta annunciato il vincitore si è tenuta al teatro Ariston un’importante conferenza stampa nel corso della quale l’artista ha avuto modo di parlare ai giornalisti.

Ecco il video reaction di Diodato alla vittoria di #Sanremo2020 ! pic.twitter.com/VPOBiz1QNv — GingerGeneration.it (@TwitGinger) February 9, 2020

Diodato ha dedicato il premo ai suoi genitori e al suo entourage, per aver lavorato duro in questi giorni e per averlo aiutato in questo straordinario percorso. L’artista, inoltre, ha confermato in questa occasione la sua partecipazione all’Eurovision Song Contest 2020 in programma a maggio a Rotterdam, in Olanda.

La reazione di Levante alla vittoria di Diodato

Come saprete, al Festival di Sanremo 2020 era in gara anche un’ex coppia di fidanzati. Stiamo parlando proprio di Diodato e di Levante, in gara con TikiBomBom.

Fin dall’annuncio dei 24 BIG, erano in molti a pensare quello che i due si sarebbero detti e i loro scambi nel dietro le quinte. E, a quanto pare, fra i due artisti c’è ancora un profondo affetto. Fai rumore, inoltre, sarebbe secondo alcuni dedicata proprio a Levante (ecco un piccolo approfondimento a riguardo!).

In una storia pubblicata da Coez, vediamo Levante commuoversi ed emozionarsi per il suo ex fidanzato. Ecco i video dove Levante reagisce alla vittoria di Diodato!

RAGA LEVANTE A RADIO ITALIA SU DIODATO#Sanremo2020 pic.twitter.com/EakZgH7KXZ — Mai ‘na gioia (@Una_Gioia_Mai) February 9, 2020

ODDIO, ECCO IL VIDEO CHE SOGNAVO: DIODATO CHE CANTA “FAI RUMORE” E COEZ CHE INQUADRA LEVANTE DICENDO “QUESTA L’HA DEDICATA A TE, EH”pic.twitter.com/hYkiGORW1R#Sanremo2020 — Paola. 🐧🐍 (@Iperborea_) February 9, 2020

Inizia ora un nuovo, incredibile capitolo per la carriera di Diodato. Il 14 febbraio, vi ricordiamo, uscirà il suo nuovo disco Che vita meravigliosa.