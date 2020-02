Fasma spiega il significato del testo di Per sentirmi vivo (video intervista!)

Ginger Generation qui a Sanremo in trasferta ha avuto la fortuna di scambiare quattro chiacchiere con Fasma, uno dei cantanti in gara nelle Nuove Proposte. L’artista romano si presenta sul palco dell’Ariston con la canzone Per sentirmi vivo. Per interpretare il pezzo Fasma si è fatto accompagnare dal suo attuale produttore, GG, al pianoforte. A dirigere l’orchestra il Maestro Enrico Melozzi.

Il brano, senza dubbio uno dei più interessanti e potenti di questa kermesse, è un pezzo che lo stesso Fasma ha deciso di lasciare alla libera interpretazione dell’ascoltatore.

L’artista ci ha ricordato l’arrivo del suo primo vero album, Io sono fasma, e ha tenuto anche a dare un consiglio a tutti quelli che sognano come lui di fare musica. Fasma, chevi possiamo assicurare è davvero adorabile, ha inoltre risposto a quei commentatori sui social che lo vorrebbero come ideale successore di Ultimo.

Inoltre, il cantante ci ha anche spiegato di non essere mai stato un grandissimo fan delle competizioni in generale. Sanremo il cantante l’ha preso come un’opportunità non solo per farsi conoscere ma anche per confrontarsi con altri artisti e stringere nuove amicizie. Il cantante, a proposito, ci ha anche raccontato quali sono stati i colleghi delle Nuove Proposte con cui ha stretto più amicizia: fra di loro ci sono Fadi e Marco Sentieri!

Qui sotto trovate la nostra video intervista esclusiva a Fasma al Festival di Sanremo 2020!

Fasma spiega il significato del testo di Per sentirmi vivo e ci racconta chi è | Sanremo 2020

Il disco del cantante, vi ricordiamo, arriverà nei negozi e nelle piattaforme online e streaming come Spotify a partire dal prossimo 28 febbraio.

Al suo interno ovviamente troveremo anche il singolo sanremese Per sentirmi vivo.

Questa la tracklist completa e la copertina ufficiale del disco!

Tu sei Fasma

Fenice

Lo faccio davvero feat. Lil Zeff

Nudi; S.D.A.

2000

Per sentirmi vivo

Cosa? Scusa!

Tommy

BASTA!

NO(I)

Ricetta-RR

100m sotto terra feat Barak Da Baby

Non so chiedere aiuto feat. Riviera