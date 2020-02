Esce il giorno di San Valentino in tutti i negozi, le piattaforme di streaming e negli online store Che vita meravigliosa, il nuovo album di Diodato.

Il disco, anticipato dal singolo omonimo colonna sonora del film La dea fortuna di Ferzan Ozpetek, è un nuovo, importante capitolo nella carriera dell’artista tarantino. Un album bellissimo, emozionante ed ispirato, carico di storie e di un vissuto personale del quale l’artista ci ha parlato nel corso della nostra intervista.

All’interno di Che vita meravigliosa di Diodato troviamo infatti anche tante, tante canzoni d’amore. Un amore spesso sofferto e vissuto in modo ambivalente. Da un lato distruttivo (pensiamo a Non ti amo più e Ciao, ci vediamo) dall’altro nostalgico (Quello che mi manca di te).

Ed è proprio questo aspetto, quello più sentimentale, che abbiamo voluto approfondire con l’artista stesso. Qui sotto potete recuperare la nostra intervista dove Diodato, oltre a parlarci di Che vita meravigliosa, ci anticipa anche quello che ci dovremmo aspettare dal suo Eurovision!

Diodato: Ecco a chi sono dedicate le canzoni d’amore di Che vita meravigliosa

Che vita meravigliosa, pubblicato da Carosello Records, include al suo interno ovviamente anche Fai rumore. pezzo vincitore di Sanremo 2020.

Scritta e composta da Diodato, con la collaborazione per le musiche di Edwyn Roberts, la canzone è un invito ad abbattere i muri dell’incomunicabilità e a farsi sentire. Un invito a non soffocare nel silenzio delle incomprensioni, del non detto, dove muore ogni umanità. È una sinfonia di pensieri ed emozioni che cercano ad ogni costo la propria espressione.

Qui sotto potete recuperare la nostra intervista a Diodato a Sanremo, nel corso della quale il cantante ci aveva spiegato il significato del brano!

“Che Vita Meravigliosa”, vi ricordiamo, è disponibile in vinile, CD e su tutte le piattaforme streaming e download. Il disco è disponibile anche su Amazon in versione autografata.

Diodato presenterà “Che Vita Meravigliosa” ai fan nel corso di alcuni esclusivi appuntamenti instore annunciati su Instagram, durante i quali si esibirà anche in acustico con chitarra e voce. Il cantante ha inoltre annunciato due concerti il 22 aprile all’Alcatraz di Milano e il 29 aprile all’Atlantico di Roma.