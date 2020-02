Ginger Generation ha avuto nel corso della settimana del Festival di Sanremo 2020 l’occasione di scambiare due chiacchiere con Leo Gassmann. L’artista, che abbiamo imparato ad apprezzare e a conoscere ad X Factor, è come saprete in gara a questa edizione della kermesse nelle Nuove Proposte con il pezzo Vai bene così.

Il brano “Vai bene così” è un testo che invita ad accettare i propri fallimenti. Il giovane cantautore l’ha scritta dopo aver vissuto una serie di delusioni.

«Dentro c’è tutto quello che avrei voluto sentirmi dire in quei momenti. Dobbiamo imparare che la vera sconfitta non è cadere, chiedere scusa e ripartire, ma l’ossessione della vittoria».

Questo brano parla della necessità di accettarsi per ciò che si è e del fatto che sbagliare è umano ma non bisogna mai arrendersi anche quando il mondo intorno sembra crollare. Solo in questo modo le persone che hanno perso le speranze possono colmare quel vuoto che gli impedisce di apprezzare tutto quanto di bello la vita è in grado di offrire.

Qui sotto trovate la nostra video intervista a Leo Gassmann dove il cantante ci racconta il significato della parola che chiude il pezzo, asimbonanga! Stiamo parlando di una parola africana che nasconde una storia davvero molto importante! Leo, inoltre, ci ha svelato quali sono i suoi colleghi delle Nuove Proposte con cui ha legato di più!

Il pezzo di Leo Gassmann in gara nelle Nuove Proposte al Festival di Sanremo 2020 è contenuto in Strike, il primo vero disco dell’artista romano.

Il disco di Leo sarà pubblicato il 7 febbraio 2020. Qui sotto trovate la tracklist del progetto discografico del cantante!

