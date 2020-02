Fiorello e Tiziano Ferro: il video del bacio a Sanremo

In queste giornate, come riportato anche da TvBlog, è nato un caso tra Fiorello e Tiziano Ferro, relativo alla durata della diretta del Festival di Sanremo. Tutto ha avuto inizio verso la fine della seconda serata del Festival che è durata molto più del previsto, anche (ma non solo) per via degli interventi di Fiorello.

In questo modo, le esibizioni sono slittate più avanti rispetto alla scaletta ufficiale della serata. Anche Tiziano Ferro si è esibito più tardi rispetto a quanto deciso. Così, scherzosamente e dopo la performance, ha commentato con un “lanciamo un hastag Fiorello state zitto!”, un invito che però ha preso piede sui social.

Il giorno dopo durante la conferenza stampa, Amadeus, interrogato sulla frase di Tiziano Ferro, l’ha definita una “battuta infelice”. Secondo lui il cantautore di Latina non aveva intenzione di polemizzare e il conduttore ha colto l’occasione per invitare Fiorello, a parlare quanto volesse. “Non ne facciamo un caso” ha poi aggiunto.

E Fiorello? Assente (come era previsto) nella terza serata del Festival, alla domanda su cosa ne pensasse della frase di Tiziano Ferro e delle polemiche successive, ha commentato così “Ma io oggi ho giocato a tennis, non so niente, davvero. Io oggi solo tennis”.

Tiziano ha poi annunciato ai suoi fan che anche ieri sera si sarebbe esibito dopo mezzanotte. Con un post pubblicato sui rispettivi profili social, Tiziano Ferro e Fiorello hanno siglato la tanto attesa pace. Con l’hashtag #fatevenarisata, il cantante e lo showman hanno definitivamente messo da parte ogni tipo di polemica a distanza.

La pace è sancita ufficialmente stasera con il chiacchierato e atteso duetto sulle note di Finalmente tu. Ma Fiorello vuole fare di più e al termine dell’esibizione bacia Tiziano. Il cantautore appare decisamente imbarazzato e sicuramente sorpreso.