Fadi parla delle sue origini e del significato di Due noi (Video intervista)

Fadi sarà uno degli 8 concorrenti del Festival di Sanremo 2020 in gara nelle Nuove Proposte. L’artista, cresciuto a Riccione, è figlio di mamma italiana e papà del West Africa ed originario dell’etnia Yoruba. Thomas O. Fadimiluyi, questo il suo nome completo, si presenterà sul palco dell’Ariston con il brano Due noi, una canzone davvero molto emozionante che ci ha colpiti fin dal primo ascolto.

Fadi, che dal vivo è davvero simpaticissimo e adorabile, ha raccontato alla redazione di Ginger Generation qualche curiosità su di lui e sul suo brano. Ma non è certo finita qui!

L’artista ci ha raccontato di non avere di fatto nessuna particolare preferenza a livello dei suoi colleghi. Fadi infatti ha stretto amicizia davvero con tutti i ragazzi delle Nuove Proposte. Uno dei suoi “amici” più stretti in ogni caso per adesso è Fasma (che ha tenuto a salutare!). Vi informiamo inoltre che abbiamo avuto modo di scambiare quatto chiacchiere anche con gli Eugenio in Via di Gioia, che ci hanno svelato di aver passato tanto tempo (prezioso) insieme a lui!

Non perdetevi l’intervista di Ginger Generation a Fadi!

Fadi parla delle sue origini e del significato di Due noi | Sanremo 2020

Watch this video on YouTube

Vi ricordiamo che l’artista in gara nelle Nuove Proposte a Sanremo 2020 presenterà a breve il suo primo progetto discografico. Il disco, intitolato semplicemente Fadi, vanta la produzione di Antonio Filippelli, contiene al suo interno un totale di 8 canzoni.

Qui sotto trovate la tracklist e la copertina dell’alhum!

Cardine

Due Noi

Owo

Canzone leggera

Fluido ( Vola Bel!)

Rimini

Pugni

Se ne va

Fadi, vi ricordiamo, si esibirà presto con un tour nel corso del quale potremo finalmente ascoltare tutte le sue canzoni dal vivo. Qui sotto trovate il dettaglio delle tappe:

10 Aprile -- @covoclub (Bologna)

11 Aprile -- @lemuramusicclub (Roma)

17 Aprile -- @offtopictorino (Torino)

18 Aprile -- @circoloohibo (Milano)

Vi informiamo che i biglietti per il concerto saranno disponibili solo ed esclusivamente sul sito dice.com a questo link.

Due noi: ecco l’audio della canzone!