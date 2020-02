Ginger Generation ha avuto il piacere e l’onore di intervistare Tecla Insolia, proprio durante una delle settimane più importanti della sua vita!

Siamo infatti in questi giorni a Sanremo, per seguire da vicino per voi lettori e lettrici il Festival e incontrare tutti gli artisti, BIG e Nuove Proposte, in gara. E quella con Tecla è stata senza ombra di dubbio una delle nostre chiacchierate preferite in assoluto!

Guarda qui il video della sua esibizione sul palco dell’Ariston!

Tecla Insolia, vincitrice del concorso Sanremo Young 2019, è giovanissima ma ha già le idee molto chiare, è determinata e decisa. Proprio per questo motivo l’artista si presenta sul palco con un brano dedicato a tutte le donne, l’intesa ballad 8 marzo.

Con Tecla Insolia, dunque, abbiamo chiacchierato del significato del suo brano e del ruolo della donna oggi. L’artista ci ha poi raccontato quelle che sono, a suo avviso, le lotte più importanti che oggi dobbiamo ancora affrontare per la parità dei sessi. Un argomento, considerato questo Sanremo in particolare, più attuale che mai

Qui sotto trovate la nostra video intervista esclusiva a Tecla Insolia al Festival di Sanremo 2020!

Tecla Insolia spiega il messaggio dietro al testo di 8 marzo | Sanremo 2020

Watch this video on YouTube

Il brano con cui Tecla sarà in gara al prossimo Festival di Sanremo è prodotto da Diego Calvetti). Scelto personalmente dalla stessa Tecla per il valore del tema trattato, il brano attinge musicalmente alla tradizione melodica e poetica della canzone italiana, e che la giovanissima artista affronta con garbo, delicatezza e maturità vocale.

Gli autori per la parte letteraria sono Piero Romitelli e Rory Di Benedetto, mentre i compositori della parte musicale sono Piero Romitelli, Rory Di Benedetto, Emilio Munda, Rosario Canale e Marco Vito.

Tecla sul palco dell’Ariston vestirà total look Dolce & Gabbana. Ecco con quali parole Tecla ha commentato la sua partecipazione al Festival:

«Sono onorata di poter portare un pezzo che parla della forza femminile, sono giovane ma ho già una mia visione sul mondo. Nessuno può decidere cosa dobbiamo fare, dire o essere. Dimostriamo a noi stesse cosa siamo in grado di fare!»