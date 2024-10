Rosé e Bruno Mars – APT: video ufficiale, testo e traduzione

Le icone mondiali ROSÉ e Bruno Mars pubblicano il nuovo singolo APT., disponibile da venerdì 18 ottobre 2024 su etichetta Atlantic Records/THEBLACKLABEL .

APT., è il primo singolo del primo album in studio di ROSÉ, intitolato rosie, in uscita il 6 dicembre e già disponibile in pre-order. La raccolta di 12 tracce segna la pubblicazione più personale e sincera di ROSÉ, che ha co-scritto l’intero progetto, compreso APT. Qui sotto il video ufficiale della canzone.

Testo Apt Rosé e Bruno Mars

아파트 아파트

아파트 아파트

아파트 아파트

Uh, uh huh uh huh

아파트 아파트

아파트 아파트

아파트 아파트

Uh, uh huh uh huh

Kissy face, kissy face

Sent to your phone but,

I’m trying to kiss your lips for real

Red hearts, red hearts

That’s what I’m on yeah

Come give me something I can feel

Oh oh oh

Don’t you want me like I want you, baby

Don’t you need me like I need you now

Sleep tomorrow but tonight go crazy

All you gotta do is just meet me at the

아파트 아파트

아파트 아파트

아파트 아파트

Uh, uh huh uh huh

아파트 아파트

아파트 아파트

아파트 아파트

Uh, uh huh uh huh

It’s whatever it’s whatever it’s whatever you like

Turn this 아파트 into a club

I’m talking drink, dance, smoke, freak, party all night

건배 건배 girl what’s up

Oh oh oh

Don’t you want me like I want you, baby

Don’t you need me like I need you now

Sleep tomorrow but tonight go crazy

All you gotta do is just meet me at the

아파트 아파트

아파트 아파트

아파트 아파트

Uh, uh huh uh huh

아파트 아파트

아파트 아파트

아파트 아파트

Uh, uh huh uh huh

Hey so now you know the game Are you ready?

Cause I’m comin to get ya

Get ya, get ya

Hold on, hold on

I’m on my way

Yeah yeah yeah yeah yeah

I’m on my way

Hold on, hold on

I’m on my way

Yeah yeah yeah yeah yeah I’m on my way

Don’t you want me like I want you, baby

Don’t you need me like I need you now

Sleep tomorrow but tonight go crazy

All you gotta do is just meet me at the

아파트 아파트

아파트 아파트

아파트 아파트

Just meet me at the (Uh huh uh huh)

아파트 아파트

아파트 아파트

아파트 아파트

Just meet me at the (Uh huh uh huh)

아파트 아파트

아파트 아파트

아파트 아파트

Just meet me at the (Uh huh uh huh)

아파트 아파트

아파트 아파트

아파트 아파트

Uh, uh huh uh huh

Traduzione

Il preferito di Chaeyoung

Gioco casuale

Gioco casuale

Inizio del gioco

Appartamento, appartamento

Appartamento, appartamento

Appartamento, appartamento

Uh, uh-huh, uh-huh

Appartamento, appartamento

Appartamento, appartamento

Appartamento, appartamento

Uh, uh-huh, uh-huh

Faccina da bacio, faccia da bacio

Inviato al tuo telefono, ma

Sto cercando di baciare le tue labbra per davvero (Uh-huh, uh-huh)

Cuori rossi, cuori rossi

È quello che ho, sì

Vieni a darmi qualcosa che posso sentire, oh-oh, oh

Non mi vuoi come ti voglio io, tesoro?

Non hai bisogno di me come ho bisogno di te ora? Domani dormi, ma stasera scatenati

Tutto quello che devi fare è incontrarmi al

Appartamento, appartamento

Appartamento, appartamento

Appartamento, appartamento

Uh, uh-huh, uh-huh

Appartamento, appartamento

Appartamento, appartamento

Appartamento, appartamento

Uh, uh-huh, uh-huh

È qualunque cosa (qualunque cosa), è qualunque cosa (qualunque cosa), è qualunque cosa (qualunque cosa) ti piaccia (Woo)

Trasforma questo appartamento in un club (Uh-huh, uh-huh)

Sto parlando di bere, ballare, fumare, fare follie, fare festa tutta la notte (Dai)

Cin cin, cin, ragazza, come va? Oh-oh, oh

Non mi vuoi come io voglio te, tesoro? Non hai bisogno di me come io ho bisogno di te adesso?

Domani dormi, ma stasera, scatenati

Tutto quello che devi fare è incontrarmi al

Appartamento, appartamento

Appartamento, appartamento

Appartamento, appartamento

Uh, uh-huh, uh-huh

Appartamento, appartamento

Appartamento, appartamento

Appartamento, appartamento

Uh, uh-huh, uh-huh

Ehi, ora conosci il gioco

Sei pronto? Perché sto arrivando per prenderti, prenderti, prenderti

Aspetta, aspetta

Sto arrivando

Sì, sì, sì-sì, sì

Sto arrivando

Aspetta, aspetta

Sto arrivando

Sì, sì, sì-sì, sì

Sto arrivando

Non mi vuoi come ti voglio io, tesoro?

Non hai bisogno di me come ho bisogno di te io adesso? Domani dormi, ma stasera impazzisci

Tutto quello che devi fare è incontrarmi al

Appartamento, appartamento

Appartamento, appartamento

Appartamento, appartamento

Incontrami al (Uh-huh, uh-huh)

Appartamento, appartamento

Appartamento, appartamento

Appartamento, appartamento

Incontrami al (Uh-huh, uh-huh)

Appartamento, appartamento

Appartamento, appartamento

Appartamento, appartamento

Incontrami al (Uh-huh, uh-huh)

Appartamento, appartamento

Appartamento, appartamento

Appartamento, appartamento

Uh, uh-huh, uh-huh

Cosa ne pensate di APT di Rosé e Bruno Mars?