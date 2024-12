Rosé – too bad for us: anteprima testo e traduzione

too bad for us di ROSÉ è una delle tracce dell’album di debutto da solista, intitolato rosie. La canzone e l’album seguono il grande successo del singolo APT, realizzato insieme a Bruno Mars. Un’anteprima della canzone è stata resa nota mediante un listening party tenuto dalla cantante.

Anteprima Testo too bad for us di Rosé

I guess the heart does what it wants, and that’s just too bad for us

They said of us

All our tears turned to dust

Now the roses don’t go here

I guess the lie

Traduzione

Immagino che il cuore faccia ciò che vuole, e questo è un peccato per noi

Hanno detto di noi

Tutte le nostre lacrime si sono trasformate in polvere

Ora le rose non vanno qui

Immagino che la bugia

Cosa ne pensate di too bad for us di Rosé?